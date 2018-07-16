Общество

7 минут назад

«Зебра» для партизан появилась в Липецке

1 95
#пешеходный переход
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Переход уходит в кусты.

Занятная ситуация замечена на улице Нововесовая в Липецке. Там проложили пешеходный переход в кусты. Как им пользоваться, не нарушив правила дорожного движения и сохранив одежду — огромный вопрос.



Впрочем, липчане восприняли ситуацию с юмором. Снимки «зебры» горожане прокомментировали так: «Для партизан», «А траву вдоль дороги выкосить - это к местным властям», «Россия матушка. Аж прослезился», «Таких переходов в Липецке полно!», «Мы вам сделали переход, убрать кусты теперь за вами», «Хоть дорога хорошая».
1 95
#пешеходный переход
1

Комментарии (1)

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гость

1 минуту назад
Мы инотазовые пидерасты клали свою дырявую жопу на зебру
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