«Зебра» для партизан появилась в Липецке

Переход уходит в кусты.

Занятная ситуация замечена на улице Нововесовая в Липецке. Там проложили пешеходный переход в кусты. Как им пользоваться, не нарушив правила дорожного движения и сохранив одежду — огромный вопрос.Впрочем, липчане восприняли ситуацию с юмором. Снимки «зебры» горожане прокомментировали так: «Для партизан», «А траву вдоль дороги выкосить - это к местным властям», «Россия матушка. Аж прослезился», «Таких переходов в Липецке полно!», «Мы вам сделали переход, убрать кусты теперь за вами», «Хоть дорога хорошая».