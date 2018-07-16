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16 минут назад

Леонид Агутин объяснил популярность рэпа

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Леонид Агутин объяснил популярность рэпа

Самым популярным жанром сегодня является рэп, столь близкий молодежи и отличающийся от классической эстрады. Популярность этого музыкального направления заслуженный артист РФ Леонид Агутин объяснил в интервью «Известиям» в преддверии своего юбилея.

«Молодежи нужно что-то альтернативное, отличное от нас, эстрадников, свое, близкое. Вот почему безумно популярен в России рэп. <…> Каждое новое поколение жаждет своих героев, не похожих на предыдущих. У кого получается создать иллюзию новизны, тот становится кумиром. Чаще всего совершенно заслуженно», - считает исполнитель.

Агутин отметил, что просто чтения под бит для популярности в этом жанре недостаточно – необходимо «попасть в струю, оказаться внутри тренда». В то же время, полагает певец, в этом направлении трудно стать культовым артистом.

«Сейчас уже не появляется таких культовых фигур, как в 1980-е. <…> Время другое, нет атмосферы ленинградского рок-клуба. <…> Такие культовые люди, легенды могут существовать только в рок-музыке. В поп-музыке могут быть знаковые артисты, которые долго работают на эстраде, но именно культ — это только рок», - считает Агутин.

Также артист рассказал о развитии продюсерского центра, наставничестве в проекте «Голос» и секрете популярности.

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