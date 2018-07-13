Одну из трибун стадиона «Металлург» оснастили сидениями за сутки

В Липецке матчем ветеранов футбола открывают обновленный стадион «Металлург».

Несколько тысяч работников НЛМК, муниципальных организаций бюджетников и других горожан пришли сегодня на стадион «Металлург», который открывают после реконструкции.

Липчане увидят матч ветеранов липецкого и российского футбола (капитан липецкой команды председатель областного суда Иван Марков), концертную программу, кроме того станут участниками розыгрыша ценных призов.

Примечательно, что одну из трибун стадиона, восточную, оснастили пластиковыми сидениями буквально за сутки. Таким образом, уже все трибуны смогли принять зрителей.