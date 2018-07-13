Общество

сегодня, 16:04

Одну из трибун стадиона «Металлург» оснастили сидениями за сутки

4 493
#День города #стадион

В Липецке матчем ветеранов футбола открывают обновленный стадион «Металлург».

Несколько тысяч работников НЛМК, муниципальных организаций бюджетников и других горожан пришли сегодня на стадион «Металлург», который открывают после реконструкции.

Липчане увидят матч ветеранов липецкого и российского футбола (капитан липецкой команды председатель областного суда Иван Марков), концертную программу, кроме того станут участниками розыгрыша ценных призов.

Примечательно, что одну из трибун стадиона, восточную, оснастили пластиковыми сидениями буквально за сутки. Таким образом, уже все трибуны смогли принять зрителей.

4 493
#День города #стадион

Комментарии (4)

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Гость

4 минуты назад
А кто такой Косинов
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щдно

19 минут назад
одно ворьё....них не делали год а теперь за ночь...сказочные волшебники
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Калдырь

38 минут назад
Стадион ремонтируют за сутки, ул. Первомайск за три дня. Вот это производительность труда.
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Кхм..

46 минут назад
Интересно, а чем занимались строители в течение года? Два раза сидения осмечивались. Живу рядом со стадионом. Работ не видно было последние месяцы, зато сообщалось о выделении допсредств. Вокруг мусор и разруха. Вообще уже обнаглели.
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