Современный Липецк появился благодаря войлочному ботинку члена Политбюро ЦК КПСС

Глава областной администрации Олег Королев рассказал о неизвестной даже историкам страничке летописи нашего города.

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Сегодня перед открытием обновленной Доски почета «Трудовая слава Липецка» глава региона Олег Королев рассказал липчанам о том, почему они живут не в Елецкой области, а в Липецкой, и не в Новолипецке, а в Липецке.



По словам губернатора, в начале 50-х годов, когда руководство СССР решало вопрос об образовании новых субъектов административно-территориального деления страны, было принято решение о создании наряду с Белгородской Елецкой области. Однако из-за того, что она должна была позиционироваться как металлургическая, в самом Ельце отказались устраивать водохранилище под нужды этой отрасли народного хозяйства из-за «каньонной», текущей по оврагам реки Быстрая Сосна.



- Эта река не зря так называется. Если бы прорвало плотину, то затопило бы половину города, - пояснил суждения членов Кабинета министров СССР губернатор.



Поэтому взор власти упал тогда на Липецк. Обычный провинциальный городишко, в котором под соломенными крышами жили 75 тысяч человек, с числом населения меньше, чем в Ельце. Поэтому Липецк стал областным центром случайно. И этому помогла река спокойная, равнинная река Воронеж.



В Политбюро ЦК КПСС решили строить новый город под названием Новолипецк. «За мостом, как ехать на Тамбов, где Желтые Пески» - пояснил Олег Королев. Но все опять получилось не так.



- Алексей Николаевич Косыгин приехал к нам… А тогда ходили не в таких туфлях, как сегодня, а в войлочных ботинках. Он подошел к мосту - а уже началась гонка вооружений, начиналась холодная война, сражение с капиталистическим миром - постучал по нему ботинком и сказал: «Мы новый город не потянем!» И у нас в Липецке появился Новолипецкий комбинат, а города Новолипецка не стало, - сказал губернатор.



То есть в Липецке изначально не должны были жить люди. По словам губернатора, на месте современного города должна была быть большая промзона.



А современный Липецк, по словам Олега Королева, - лучший город страны по отгруженной промышленной продукции на душу населению не только в европейской части России, но и в Европе. По этому показателю, мол, город заткнул за пояс даже индустриальную землю Северный Рейн-Вестфалия в Германии.



Олегу Королеву, кстати, не впервой делать громкие заявления именно в День города. Так, на торжественном собрании в областном центре культуры и народного творчества в честь 310-летия Липецка он сообщил о скором появлении вокруг областного центра 37 городов-спутников. «Запомните эту цифру», - сказал тогда ошалевшей публике глава администрации региона.



