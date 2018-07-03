Мусор в центре Липецка начали убирать

Счастливые жильцы дома на улице Неделина позвонили в редакцию.

Напомним, накануне в редакцию GOROD48 обратились жильцы дома 30 по улице Неделина. По их словам, двор в самом центре Липецка в буквальном смысле зарастает в грязи - мусор не вывозили около месяца, и с наступлением жары к неприглядной картине добавился запах. Жильцы даже пожаловались в Советскую прокуратуру, но мер не было принято никаких.



Фотографии на нашем сайте вызвали бурную реакцию. Ответ департамента ЖКХ не заставил себя долго ждать. Как отметили в департаменте ЖКХ, проблема в этой ситуации не в вывозе мусора, а больше в самих жильцах. В департаменте сообщили, что контейнерная площадка уже давно не действует, о чем жильцы в свое время были уведомлены, а в 50 шагах от старой контейнерной площадки работает другая - с навесом и отдельным отсеком под крупногабаритный мусор. Жильцы в свою очередь отмели эти доводы.



Как бы там не было, сегодня проблема разрешилась. Только что в редакцию позвонили счастливые жильцы и поблагодарили журналистов - сейчас мусор во дворе, наконец-то, убирают.