Общество

55 минут назад

Мусор в центре Липецка начали убирать

6 448
#ЖКХ #мусорные войны
2
Мусор в центре Липецка начали убирать

Счастливые жильцы дома на улице Неделина позвонили в редакцию.

Напомним, накануне в редакцию GOROD48 обратились жильцы дома 30 по улице Неделина. По их словам, двор в самом центре Липецка в буквальном смысле зарастает в грязи - мусор не вывозили около месяца, и с наступлением жары к неприглядной картине добавился запах. Жильцы даже пожаловались в Советскую прокуратуру, но мер не было принято никаких.

Фотографии на нашем сайте вызвали бурную реакцию. Ответ департамента ЖКХ не заставил себя долго ждать. Как отметили в департаменте ЖКХ, проблема в этой ситуации не в вывозе мусора, а больше в самих жильцах. В департаменте сообщили, что контейнерная площадка уже давно не действует, о чем жильцы в свое время были уведомлены, а в 50 шагах от старой контейнерной площадки работает другая - с навесом и отдельным отсеком под крупногабаритный мусор. Жильцы в свою очередь отмели эти доводы.

Как бы там не было, сегодня проблема разрешилась. Только что в редакцию позвонили счастливые жильцы и поблагодарили журналистов - сейчас мусор во дворе, наконец-то, убирают.
6 448
#ЖКХ #мусорные войны
2

Комментарии (6)

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а

5 минут назад
Я, всю жизнь
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аналитик

10 минут назад
Это гены татаро-монгольского ига .после них оставался один помет и мусор
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Я

11 минут назад
гостья, видимо, вы тоже с колхоза
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гостья

25 минут назад
Я, так это уже давно центр, даже парад Победы перенесли туда, если вы еще не в курсе)
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Я

30 минут назад
С каких пор Неделина стала центром Липецка, колхозники города48?
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негодяй

42 минуты назад
Щас пару дней и опять сами же загадят а потом будут опять истерить ,у нас народ такой ,сами под себя срут,а ктото должен за ними убирать.
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