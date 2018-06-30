Общество

сегодня, 10:27

Военный эксперт предлагает снова обучать в Липецке летчиков Люфтваффе

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#Люфтваффе #Липецкий авиацентр
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Военный эксперт предлагает снова обучать в Липецке летчиков Люфтваффе

Спустя сто лет немецкие летчики могли бы вернуться в Липецк, так как ВВС Германии находятся в кризисе, и на этом можно заработать – считает эксперт

Как сообщает агентство Reuters, для модернизации военно-воздушных сил Германии срочно требуется финансирование. По словам начальник штаба ВВС ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхартца, самолеты находятся в плачевном состоянии.

«Состояние Люфтваффе является неудовлетворительным», — отметил Герхартц.

Такой вывод, по словам начальника штаба ВВС, он сделал после того, как проинспектировал аэродромы и пообщался с военнослужащими, пишет РИА ФАН.

В военно-воздушных силах Германии сейчас немало проблем. Одна из них, по словам Герхартца, заключается в том, что некоторым самолетам не разрешают взлетать из-за отсутствия необходимых запчастей. Более того, генерал отмечает: многоцелевые истребители Eurofighter находились на ремонте около 14 месяцев, а это вдвое дольше запланированного срока. По мнению главы штаба ВВС, такое положение дел неприемлемо.

Как считает военный эксперт Александр Жилин, ВВС Германии пришли в упадок из-за того, что «потешная, марионеточная» армия полностью находится под контролем США. Жилин отмечает: чтобы привести Люфтваффе в порядок, властям ФРГ потребуются не только немалые деньги, но и время.

«Система НАТО подготовила колоссальную ловушку для Европы, — говорит эксперт. — Когда американцы отвечали за все, они везде разместили свои базы. Кстати, на территории Германии находится 300 военных объектов Соединенных Штатов! О каком суверенитете здесь может идти речь? Европа смирилась с ограничениями взамен на так называемую безопасность.

Но когда президент Дональд Трамп приступил к перевооружению армии, он изменил политику, и Германия как одна из стран ЕС столкнулась с тем, что необходимо подумать о том, как усовершенствовать свой оборонный комплекс. На НАТО она уже рассчитывать не может. А значит, остается следовать национальным интересам, к которым в том числе относится модернизация ВВС».

Жилин подчеркивает: провести масштабное обновление военно-воздушных сил Германии может помочь Россия.

«Сейчас ФРГ нужны деньги и время. А чтобы подготовить одного военного пилота, времени требуется немало. Он, к примеру, должен в год налетать не менее 140-150 часов. В советское время пилоты тренировались пять дней в неделю. Я думаю, у нас есть, что предложить немцам: услуги нашего Липецкого авиационного центра. Мы с удовольствием заработаем денег на благо нашей обороной промышленности, а заодно и подготовим пилотов из Германии.

Я думаю, что когда Берлин приступит к созданию национальной армии, а не потешной и марионеточной, то страна встанет перед выбором, к кому обратиться. К примеру, у кого закупить самолеты. А вот здесь-то выбирать не из чего. Самые современные самолеты может предложить только Россия.

Американцы, конечно, будут «впаривать» свой F-35, но это дорогущий, сырой аппарат, который создавался для того, чтобы отмыть деньги. Они и сегодня в принудительном порядке пытаются навязать некоторым странам покупку этих самолетов. Потому честной конкуренции американская авиация не выдержит точно», — заключил эксперт.

Напомним, в Липецке, с 1925 по 1932-й год проходили обучение немецкие летчики. В липецкой летной школе прошли подготовку 120 пилотов. Летная школа прекратила свое существование с приходом в Германии к власти Гитлера.

Фото из книги Ю. Н. Тихонова «Засекреченный город»

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#Люфтваффе #Липецкий авиацентр
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Комментарии (13)

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Изя

22 минуты назад
еврей Жидин научит немецких асов летать
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конечно нужно учить

30 минут назад
ведь история нас ничему не учит
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Иксперту

32 минуты назад
Так мы это уже проходили, в 1941.У нас была самая мощная армия в Мире. Результат известен: 39 000 000 миллионов погибших.
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3 класса коридорного образования

35 минут назад
а все туда же - иксперт, растуды его в качель.
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Если судить по оплате труда

37 минут назад
Антисоветчик, это ты задрипанный патриот.
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Мнение

43 минуты назад
Зачем же помогать фашистам? Пусть разваливаются их ВВС. А то поможем опять на свою голову. США в этом плане всё правильно делают - разваливают ВС своих союзников. Обучать фашиков не надо, а продавать самолёты надо. Но всем понятно, что США им не позволят это сделать.
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Милая Оксана

сегодня, 11:18
Все правильно а туалет это госзакупки , опять ручки погреем
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Антисоветчик

сегодня, 11:10
И ещё вопрос? А кто собирается воевать с Великой Германией? Германия, со всех сторон окружена или своими союзниками по НАТО, ну кроме Австрии. Но Австрия точно воевать с Германией не будет. И зачем тогда Германии самолёты? Вообще, военные траты бессмысленны, если вы не планируете войн в течении ближайших 20 лет.
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Антисоветчик

сегодня, 11:00
Минимальная зарплата в Германии, с будущего года не должны быть меньше 9,2 евро в ЧАС. т.е в рублях, самый плохой немец заработает 644 р,, если будет работать целый день, то это будет 5 тыс рублей, а если месяц то 120 тыс. Т.е самый задрипанный немец, получает 120 тыс. Зачем им самолёты? К ним негры бегут толпой, они не знают что с ними делать.
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?

сегодня, 10:58
Безопасней в сибире, на гектарах бесплатных наверное?
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