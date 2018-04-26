Правила благоустройства не соблюдает каждое 5-е торговое предприятие Липецка (ФОТО)

За последние дни проверили почти тысячу бизнесменов.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области за последние дни проверили 965 торговых предприятий Липецкой области на предмет соблюдения правил благоустройства территории.

Проверки показали, что многим предпринимателям внешний вид города и прилегающей к их торговым точкам территории глубоко безразличен. Нарушения нашли в 206 случаях, то есть приблизительно в каждом пятом.

В управлении заметили, что самые распространенные нарушения = неприглядное состояние фасада, следы от объявлений, граффити, разбитые ступени, мусор на прилегающей территории.



Со всеми нарушителями проведены разъяснительные беседы, но только ими дело не ограничилось: материалы переданы в подведомственные административные комиссии и государственную жилищную инспекцию Липецкой области. Теперь неряшливым бизнесменам придется заплатить штраф. И, разумеется, очистить территорию.



Фото управления потребительского рынка администрации Липецкой области.

