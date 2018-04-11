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Число жертв падения военного самолета в Алжире выросло до 257‍

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#Падение самолета в Алжире
Число жертв падения военного самолета в Алжире выросло до 257‍

Жертвами падения военно-транспортного самолета Ил-76 Минобороны Алжира стали 257 человек.

Количество погибших при крушении военно-транспортного самолёта Ил-76ТД ВС Алжира возросло до 257 человек. Как передаёт Alg24, когда говорили о 247 жертвах авиакатастрофы, не учли 10 погибших членов экипажа.

Министерство обороны Алжира уже создало комиссию по расследованию обстоятельств крушения военного самолёта.

Как уже сообщал Лайф, самолёт потерпел крушение в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Причина устанавливается, - пишет Life.
197
#Падение самолета в Алжире

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