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В Липецком районе подтопило 200 метров дороги
Вода поднялась над уровнем дороги на 24 сантиметра.
В 10:30 9 апреля в ОДС ЦУКС поступило сообщение о том, что в результате интенсивного снеготаяния произошло подтопление талыми водами участка дороги 200 метров в селе Пады по ул. Дачная Липецкого района Липецкой области
Движение транспорта по участку дороги не прекращено. Объездного пути нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено и осуществляется техникой повышенной проходимости в повседневном режиме.
По состоянию на 10.30 9апреля уровень воды составил +24 см выше уровня полотна дорожного покрытия.
На место происшествия выехали: ОГ Липецкого ПСГ.