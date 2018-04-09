В Липецком районе подтопило 200 метров дороги

Вода поднялась над уровнем дороги на 24 сантиметра.

В 10:30 9 апреля в ОДС ЦУКС поступило сообщение о том, что в результате интенсивного снеготаяния произошло подтопление талыми водами участка дороги 200 метров в селе Пады по ул. Дачная Липецкого района Липецкой области

Движение транспорта по участку дороги не прекращено. Объездного пути нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено и осуществляется техникой повышенной проходимости в повседневном режиме.

По состоянию на 10.30 9апреля уровень воды составил +24 см выше уровня полотна дорожного покрытия.

На место происшествия выехали: ОГ Липецкого ПСГ.