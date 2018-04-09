Происшествия

сегодня, 11:04

В Липецком районе подтопило 200 метров дороги

1016
#подтопление
2
В Липецком районе подтопило 200 метров дороги

Вода поднялась над уровнем дороги на 24 сантиметра.

В 10:30 9 апреля в ОДС ЦУКС поступило сообщение о том, что в результате интенсивного снеготаяния произошло подтопление талыми водами участка дороги 200 метров в селе Пады по ул. Дачная Липецкого района Липецкой области

Движение транспорта по участку дороги не прекращено. Объездного пути нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено и осуществляется техникой повышенной проходимости в повседневном режиме.

По состоянию на 10.30 9апреля  уровень воды составил +24 см выше уровня полотна дорожного покрытия.

На место происшествия выехали: ОГ Липецкого ПСГ.

1016
#подтопление
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Сотрудники Росгвардии задержали преступника
#кража #Росгвардия
1
Сотрудники Росгвардии задержали преступника

54 минуты назад

Происшествия
В Липецкой области будут судить банду налетчиков на АЗС
#грабежи. суд
В Липецкой области будут судить банду налетчиков на АЗС

сегодня, 11:21

Происшествия
В Ельце руководитель компании подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 6.5 млн рублей
#уголовное дело
В Ельце руководитель компании подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 6.5 млн рублей

сегодня, 10:43

Происшествия
За хранение боеприпасов и наркотиков в Ельце осужден местный житель
#суд
3
За хранение боеприпасов и наркотиков в Ельце осужден местный житель

сегодня, 10:39

Происшествия
Легковой автомобиль врезался в ветеринарную аптеку
#ДТП #авария
8
Легковой автомобиль врезался в ветеринарную аптеку

сегодня, 10:29

Происшествия
Безработный украл в супермаркете сливочное масло на три тысячи рублей
#кража
8
Безработный украл в супермаркете сливочное масло на три тысячи рублей

сегодня, 10:27

Происшествия