Общество

сегодня, 13:08

Авторы смс-спама получили в Липецке штрафы

1 939
#штраф #спам #рассылка #реклама
Авторы смс-спама получили в Липецке штрафы

Абонентам предлагали украшения, жилье и кредиты.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области вынесло серию постановлений в отношении авторов спам-рассылки на телефонные номера абонентов региона. Всех виновников незапланированного беспокойства рекламой удалось установить.

Как указано в материалах липецкого УФАС, абоненты пожаловались на смс с предложениями купить драгоценности, взять кредит и купить квартиру. Все получатели рекламы отправили данные антимонопольщиками. Специалисты провели разбирательство. Номер, с которого шла рассылка насчет ювелирного салона, оказался зарегистрирован на физическое лицо из Липецка. Автором смс о кредитах стал гражданин Украины, а реклама о продаже квартир отправлялась с номера абонента республики Татарстан.

Всем авторам рассылки выписали штрафы по 2 000 рублей. Эти суммы пойдут в доход государства.
1 939
#штраф #спам #рассылка #реклама

Комментарии (1)

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Смешно

сегодня, 13:56
Любой нищеброд заплатит за рекламу 2000 рублей. И дальше будет продолжать рассылать спам, потому что он так дёшево обходится. Штраф должен быть от 200000 тыс. руб
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