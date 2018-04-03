Авторы смс-спама получили в Липецке штрафы

Абонентам предлагали украшения, жилье и кредиты.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области вынесло серию постановлений в отношении авторов спам-рассылки на телефонные номера абонентов региона. Всех виновников незапланированного беспокойства рекламой удалось установить.



Как указано в материалах липецкого УФАС, абоненты пожаловались на смс с предложениями купить драгоценности, взять кредит и купить квартиру. Все получатели рекламы отправили данные антимонопольщиками. Специалисты провели разбирательство. Номер, с которого шла рассылка насчет ювелирного салона, оказался зарегистрирован на физическое лицо из Липецка. Автором смс о кредитах стал гражданин Украины, а реклама о продаже квартир отправлялась с номера абонента республики Татарстан.



Всем авторам рассылки выписали штрафы по 2 000 рублей. Эти суммы пойдут в доход государства.