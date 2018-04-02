В Липецке отловили более 2 000 бродячих животных

Количество отловленных на улицах города животных растет

Около 2 тысяч бродячих животных выловлено на территории города с начала года. Как сообщила заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Людмила Полухина, эта цифра растет. Так в 2016 с улиц города было убрано порядка 3 тысяч бездомных собак и кошек, в минувшем году уже 5,8 тысяч. В соответствии с федеральным законодательством профильным структурным подразделением разработан «Порядок отлова и содержания безнадзорных животных на территории города Липецка». В минувшую пятницу документ вынесен на рассмотрение Коллегии администрации города.

Так согласно Порядку, отлов проводится на основании письменной или устной заявки от физических и юридических лиц. Она должна содержать сведения о местонахождении, количестве безнадзорных животных, а также информацию о заявителе (фамилия, имя, отчество или наименование организации, контактный телефон). Анонимные сигналы не рассматриваются. В случае экстренной необходимости отлов безнадзорных животных следует производить в течение одного часа. Делать это можно только гуманными методами, исключающими нанесение увечий и используя разрешенные средства: сети, сачки-ловушки, пневмоустройства с применением обездвиживающих препаратов. Категорически запрещено: отстреливать животных из любого вида огнестрельного оружия, применять миорелаксанты, а также осуществлять процедуру отлова в присутствии детей, в местах массового скопления людей, за исключением случаев, когда безнадзорное животное представляет реальную угрозу для жизни и здоровья человека. В последнем случае допускается умерщвление безнадзорного животного.

Транспортировка отловленных собак и кошек производится с использованием спецавтомобиля, оборудованного клетками, с обеспечением естественной вентиляции и исключающего возможности получения травм. В день отлова животные подлежат первичному ветеринарному осмотру, после чего принимается решение о дальнейших действиях – помещению в пункты временного содержания или умерщвления, в случае, если животное сильно покалечено, инфицировано или представляет угрозу для людей.

Невостребованные безнадзорные животные стерилизуются и после истечения срока пребывания в пункте временного содержания выпускаются специализированной организацией в прежнюю среду обитания.

Собравшиеся одобрили предложенный проект и предложили внести его на рассмотрение Липецкого городского Совета депутатов, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.

Фото: droplak.ru