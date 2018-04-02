Общество

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В Липецке отловили более 2 000 бродячих животных

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#отлов животных
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В Липецке отловили более 2 000 бродячих животных

Количество отловленных на улицах города животных растет

Около 2 тысяч бродячих животных выловлено на территории города с начала года. Как сообщила заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Людмила Полухина, эта цифра растет. Так в 2016 с улиц города было убрано порядка 3 тысяч бездомных собак и кошек, в минувшем году уже 5,8 тысяч. В соответствии с федеральным законодательством профильным структурным подразделением разработан «Порядок отлова и содержания безнадзорных животных на территории города Липецка». В минувшую пятницу документ вынесен на рассмотрение Коллегии администрации города.

Так согласно Порядку, отлов проводится на основании письменной или устной заявки от физических и юридических лиц. Она должна содержать сведения о местонахождении, количестве безнадзорных животных, а также информацию о заявителе (фамилия, имя, отчество или наименование организации, контактный телефон). Анонимные сигналы не рассматриваются. В случае экстренной необходимости отлов безнадзорных животных следует производить в течение одного часа. Делать это можно только гуманными методами, исключающими нанесение увечий и используя разрешенные средства: сети, сачки-ловушки, пневмоустройства с применением обездвиживающих препаратов. Категорически запрещено: отстреливать животных из любого вида огнестрельного оружия, применять миорелаксанты, а также осуществлять процедуру отлова в присутствии детей, в местах массового скопления людей, за исключением случаев, когда безнадзорное животное представляет реальную угрозу для жизни и здоровья человека. В последнем случае допускается умерщвление безнадзорного животного.

Транспортировка отловленных собак и кошек производится с использованием спецавтомобиля, оборудованного клетками, с обеспечением естественной вентиляции и исключающего возможности получения травм. В день отлова животные подлежат первичному ветеринарному осмотру, после чего принимается решение о дальнейших действиях – помещению в пункты временного содержания или умерщвления, в случае, если животное сильно покалечено, инфицировано или представляет угрозу для людей.

Невостребованные безнадзорные животные стерилизуются и после истечения срока пребывания в пункте временного содержания выпускаются специализированной организацией в прежнюю среду обитания.

Собравшиеся одобрили предложенный проект и предложили внести его на рассмотрение Липецкого городского Совета депутатов, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.

Фото: droplak.ru

37 1649
#отлов животных
1

Комментарии (37)

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Ольга

1 минуту назад
Зоозащитница, собаки БОЯТСЯ?! Серьёзно? Боятся, когда они по одному бегают, и если это взрослый человек. А на ребёнка запросто нападут. А вы знаете, сколько сейчас в Областной, в детском травматологическом отделении детей с укусами бродячих собак лежит? Поинтересуйтесь, если интересно. Нам недавно пришлось с этим столкнуться, поэтому я знаю о чём говорю.
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Лидия

7 минут назад
Где их содержат??? я возьму себе кого-то или может найду свою собаку. Это очередная "УТКА" Вот мы какие хорошие. Писали "стрелять собак не кому" А сами отдали тендер на убийство "БЕРСЕРК" У них нет ветврача, нет ветуслуг. Это охранники. Они только убивают.
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Зема

14 минут назад
Увижу этих отлавливателей на улице, расстреляю!
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Горожанин

14 минут назад
Ольга, 5+, согласен!
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МОЁ МНЕНИЕ

17 минут назад
А где содержат отловленных животных, укажите адрес.Может кто-то свою собаку или кошку ищет, приедут посмотрят.Мне не верится, что их стерелизуют и отпускают.
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Зоозащитница

19 минут назад
Отдайте, тебя скоро отдадут господу на суд божий.
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гостья

19 минут назад
Жители, все дороги и газоны усеяны бычками и бутылками, а на детских площадках автостоянки уже давно. А ссать уже без стыда за остановками стали. Так что собачек не сравнивайте с человеками
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аннит

20 минут назад
Горожанин, снег сошел, теперь со своей собачкой боюсь гулять по улице, там столько люди нагадили, что даже боязно)))))) а на детских площадках собачки всю зиму видимо сидели и бухали, и курили, и чипсы ели)))) но то, что собачки усеяли весь город в бычки это даже не удивительно)))
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аннит

23 минуты назад
?, это где же забиты укушенными все травмпункты? весна что ли на вас действует, мерещится?
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Зоозащитница

24 минуты назад
Денис, моей доброты хватит на всех собак, я за всю жизнь не обидела не одну собаку. Если я буду в приюте, никакой жестокости не будет никогда. Ульшину построили конлагерь, он сжигает, бросает в топку, а мне приют не могут построить. Ульшин и оба Мера ТЕРБУНЦЫ. Тербуны-это жестокость, убийство, смерть.
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