Общество

24 минуты назад

«Лебединая верность» липчанки покорила жюри

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#ты супер #Ольга Дмитриева
«Лебединая верность» липчанки покорила жюри

Девочка из Усмани стала участницей проекта «Ты супер».

12-летняя Ольга Дмитриева из Усмани прошла во второй тур проекта «Ты супер». Запись выступления юной талантливой девочки попала в седьмой выпуск второго сезона проекта и была показана на телеканале НТВ.





Ольга исполнила песню «Лебединая верность». Девочка покорила жюри: ее выступление одобрили все «звезды».Оле стоило только взять первые ноты припева, как по кнопкам ударили и Игорь Крутой, и Виктор Дробыш, и Сергей Лазарев, и Юлианна Караулова, а весь зал, аплодируя, встал. Члены жюри отметили, что Ольга блестяще спела сложнейшую композицию.

Оля – талантливая, активная, целеустремленная девочка, рассказывает о липчанке НТВ. В школе ее знают все: она учится на «отлично» и активно участвует во всех мероприятиях. Главные увлечения Оли – музыка и рисование. Ее мечты о будущем тоже связаны с творчеством: она хочет стать певицей или художником.

Ранее, так же как и Оля, во второй тур прошел еще один участник из Липецкой области - 13-летний Максим Сидор из села Девица

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#ты супер #Ольга Дмитриева

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