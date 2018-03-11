Липецкий паренек очаровал судей проекта НТВ

Среди них - солистка Большого театра.

13-летний Максим Сидор из села Девица Липецкой области стал участником проекта НТВ "Ты супер!" и исполнил на записи шоу сложную оперную композицию. Своим исполнением отрывка из "Князя Владимира" ("Улетай на крыльях ветра") липецкий паренек очаровал судей и солистку Большого театра Светлану Касьян, указывают создатели телепередачи.







Максим покорил профессионалов своим мастерством и прошел в следующий этап. Талантливый мальчишка признался, что очень сильно волновался во время выступления. Жюри оценило достижения юного липчанина, отметило его перспективы и богатый потенциал.



Максим Сидор — активный и общительный мальчик. Вокалом занимается со второго класса, принимает участие в школьных и городских концертах. Занимается смешанными единоборствами, играет в футбол. Максим не представляет свою жизнь без пения и сцены, но, несмотря на это, планирует поступать в военное училище, сообщает НТВ.



Фото: НТВ

