Липчанок научат макияжу без макияжа

Мастер-класс состоится в рамках «Модного уикенда».

Липецкая областная научная универсальная библиотека объявила полный перечень мероприятий второго дня «Модного уикенда». В рамках культурного события гостей ждут мастер-классы и лекции.



Программа 25 марта стартует в 12 часов мастер-классами. Липчан ждут на занятие «Макияж без макияжа» и «Модные идеи завязывания шарфов и платков. Мастер-классы проведут визажист Анна Дружинина и стилист Светлана Краснова. В 13 часов стартуют мастер-классы «Искусство дефиле» (руководитель театр мод Татьяна Юдина) и «Книжные броши» (Ангелина Холодная), а также лекция стилиста Екатерины Ковалевой «Модные тренды 2018 года».



В 14 часов липчан ждут на мастер-класс от профессиональной модели Екатерины Глуховой «Как настроить себя на фотосессию», а в 15 часов — на лекцию искусствоведа Андрея Ломоносова «Феномен моды в европейской художественной культуре XVIII века».



Завершающими мероприятиями «Модного уикенда» станут мастер-классы «Броши-птички», «Книжные закладки» и «Подставка под горячее». Начало занятий в 16 часов. Вход на лекции свободный. Для участия в мастер-классах нужно оставить предварительную заявку по номеру 72-61-09.



Традиционный «Модный уикенд» в Липецкой областной универсальной научной библиотеке на этот раз посвятят вековому юбилею книгохранилища. Как указывают в ЛОУНБ, событие проведут с особым размахом. Мир моды будет царить в Липецке в последние выходные месяца, 24-25 марта.



24 марта в ЛОУНБ будут презентованы лучшие коллекции дизайнеров области, прекрасные модели театра мод, невероятная книжная коллекция от Липецкой областной научной библиотеки.