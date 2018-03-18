Общество

сегодня, 11:20

Липчанин выступил против выращивания ГМО-животных для питания человека

5 406
#ГМО #инициатива #животные
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Липчанин выступил против выращивания ГМО-животных для питания человека

Автор выступает за натуральный рацион.

Пользователь платформы народных идей «Российская общественная инициатива» из Липецкой области вынес на обсуждение россиян предложение о запрете производства генномодифицированных животных, птиц и рыб, предназначенных для питания человека. Автор уверен, что выращенные с помощью ГМО организмы таят в себе угрозу для генетики человека. Липчанин считает, что надо создать максимально природные условия для производства скота.

- Мясо этих животных влияет на психику и генетику человека, эмоция страха, информация о их смерти передается человеку с пищей , вызывает зачастую его болезнь. Мясо крупных животных обостряет все живущие в человеке болезни до генетического уровня души и тела, и вылечить их почти невозможно. Мясо генномодифицированных животных меняет и генетику человека, - настаивает липчанин.

Отстаивая свою позицию, автор предлагает ввести закон о запрете выращивания генно-модифицированных животных, птиц, рыб для питания людей и зверей. Практическим результатом внедрения инициативы липчанин видит здоровье организма, души и генетики людей.

Предложение липчанина будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 16 марта 2019 года. Если инициатива найдет поддержку у 100 000 пользователей платформы, то ее рассмотрят на федеральном уровне.

5 406
#ГМО #инициатива #животные
2

Комментарии (5)

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Сергей

19 минут назад
Молодец а ГМО пусть человек с вышим образованием жрет
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короче я всеровно его съел

26 минут назад
вчера хотел помидорку скушать и только я его хотел надкусить ,как он мне в ответ не ешь меня во мне твое ГМО и ты станешь тогда канибалом людоедом поедая свою же плоть
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гссть

36 минут назад
Человек с биологическим образованием., Похож напрасно тебя учили.Инициативу поддерживаю.
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Ррр

40 минут назад
Толль, иди гмо покушай и спать...Человек с биологическим образованием.,
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Человек с биологическим образованием.

сегодня, 11:30
ГМО - технология позволяет получать более качественные и полезные продукты питания, и более доступные в плане цены. Человек, выступивший с этой абсурдной инициативой, скорее всего наслушался сектантов типа Ермаковой.
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