Общество
сегодня, 11:20
Липчанин выступил против выращивания ГМО-животных для питания человека
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Автор выступает за натуральный рацион.
Пользователь платформы народных идей «Российская общественная инициатива» из Липецкой области вынес на обсуждение россиян предложение о запрете производства генномодифицированных животных, птиц и рыб, предназначенных для питания человека. Автор уверен, что выращенные с помощью ГМО организмы таят в себе угрозу для генетики человека. Липчанин считает, что надо создать максимально природные условия для производства скота.
- Мясо этих животных влияет на психику и генетику человека, эмоция страха, информация о их смерти передается человеку с пищей , вызывает зачастую его болезнь. Мясо крупных животных обостряет все живущие в человеке болезни до генетического уровня души и тела, и вылечить их почти невозможно. Мясо генномодифицированных животных меняет и генетику человека, - настаивает липчанин.
Отстаивая свою позицию, автор предлагает ввести закон о запрете выращивания генно-модифицированных животных, птиц, рыб для питания людей и зверей. Практическим результатом внедрения инициативы липчанин видит здоровье организма, души и генетики людей.
Предложение липчанина будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 16 марта 2019 года. Если инициатива найдет поддержку у 100 000 пользователей платформы, то ее рассмотрят на федеральном уровне.
- Мясо этих животных влияет на психику и генетику человека, эмоция страха, информация о их смерти передается человеку с пищей , вызывает зачастую его болезнь. Мясо крупных животных обостряет все живущие в человеке болезни до генетического уровня души и тела, и вылечить их почти невозможно. Мясо генномодифицированных животных меняет и генетику человека, - настаивает липчанин.
Отстаивая свою позицию, автор предлагает ввести закон о запрете выращивания генно-модифицированных животных, птиц, рыб для питания людей и зверей. Практическим результатом внедрения инициативы липчанин видит здоровье организма, души и генетики людей.
Предложение липчанина будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 16 марта 2019 года. Если инициатива найдет поддержку у 100 000 пользователей платформы, то ее рассмотрят на федеральном уровне.
5 406
Комментарии (5)
комментарии проходят модерацию (почему?)
Сергей
короче я всеровно его съел
гссть
Ррр
Человек с биологическим образованием.