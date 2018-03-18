В мире

40 минут назад

В США в результате стрельбы в торговом центре погибла женщина

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#США #стрельба
В США в результате стрельбы в торговом центре погибла женщина

Инцидент произошел в одном из торговых центров города Таузанд-Окс, расположенного в 64 километрах от Лос-Анджелеса.

Стрельба произошла в субботу в торговом центре в городе Таузенд-Оукс (штат Калифорния). Как сообщили представители управления шерифа округа Вентура, один человек убит, - передает ТАСС.

"Один человек обнаружен мертвым, еще один был отправлен [в больницу] на машине скорой помощи", - отмечается в сообщении управления, опубликованном на его странице в Twitter. "Ситуация находится под контролем, угрозы для общественности нет", - говорится в нем.

По данным агентства Associated Press, раненым является сам стрелявший. Сначала он убил человека, а затем попытался покончить жизнь самоубийством. Данные о личности и возможных мотивах злоумышленника не обнародованы.

Стрельба произошла в торговом центре Таузенд-Оукса, расположенного в 64 км от Лос-Анджелеса. После инцидента людей из гипермаркета эвакуировали. На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел в торговом центре Oaks Mall. Женщина погибла на месте, другой пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Оружие изъято полицейскими. По предварительным данным полиции, стрельба является актом «домашнего насилия». 33-летний мужчина, постоянно проживающий в Лос-Анджелесе, вошел в торговый центр и выстрелил в свою бывшую жену, 30-летнюю жительницу Таузенд-Оукс, а затем застрелился сам. Расследование инцидента продолжается.
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#США #стрельба

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