Культура

59 минут назад

Работы Александра Вагнера за 42 года выставят в Липецке

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#выставка #музей

На вернисаже будет презентована книга о скульпторе.

23 марта в 16.00 в Липецком областном художественном музее состоится открытие выставки скульптуры Александра Вагнера

Как сообщают организаторы, выставка включает около сорока произведений периода с 1973 по 2015 годы.

Также в экспозицию включены авторские эскизы из пластилина, глины и фотографии монументальных работ. На вернисаже будет презентована новая книга-альбом о скульпторе «Александр Вагнер. Скульптура», изданная в Москве в 2017 году.
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#выставка #музей

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