Работы Александра Вагнера за 42 года выставят в Липецке

На вернисаже будет презентована книга о скульпторе.

23 марта в 16.00 в Липецком областном художественном музее состоится открытие выставки скульптуры Александра Вагнера



Как сообщают организаторы, выставка включает около сорока произведений периода с 1973 по 2015 годы.



Также в экспозицию включены авторские эскизы из пластилина, глины и фотографии монументальных работ. На вернисаже будет презентована новая книга-альбом о скульпторе «Александр Вагнер. Скульптура», изданная в Москве в 2017 году.