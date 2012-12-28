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сегодня, 14:27
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Арбитражный суд признал недействительными контракты на охрану шести школ и семи детских садов Липецка

Частная охранная организация при заключении контрактов преувеличила свой опыт.

Арбитражный суд Липецкой области признал недействительными 13 муниципальных контрактов на охрану шести школ и семи детских садов, заключенных с ООО «ЧОО «Пантера».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, открытый аукцион на оказание охранных услуг был объявлен «Управлением муниципального заказа города Липецка» ещё 22 февраля 2023 года. Но прокуратура установила, что победитель аукциона — ООО «ЧОО «Пантера» в нарушение правил участия в конкурсе представило документы, отражающие недостоверную информацию об опыте оказания охранных услуг. Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском о признании контрактов ничтожными.

Ранее арбитражный суд по аналогичному иску прокуратуры вынес решение о признании недействительными 16 контрактов, заключенных между ООО «ЧОО «Спарта» и муниципальными образовательными учреждениями Липецка.
школа
детский сад
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Бабка Первая
8 минут назад
а замена будет? и какая?
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Дима
25 минут назад
Там есть еще фирмы но про них не пишут наверно свои
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Опыт
30 минут назад
Там и не нужен, спи да спи
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Тоша
39 минут назад
А кто охраняет школы!!! пенсионеры? которых снесет даже 4-ро классник.
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zzloyzz
51 минуту назад
Понять и простить.
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