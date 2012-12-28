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Арбитражный суд признал недействительными контракты на охрану шести школ и семи детских садов Липецка
Общество
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сегодня, 14:27
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Арбитражный суд признал недействительными контракты на охрану шести школ и семи детских садов Липецка
Частная охранная организация при заключении контрактов преувеличила свой опыт.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, открытый аукцион на оказание охранных услуг был объявлен «Управлением муниципального заказа города Липецка» ещё 22 февраля 2023 года. Но прокуратура установила, что победитель аукциона — ООО «ЧОО «Пантера» в нарушение правил участия в конкурсе представило документы, отражающие недостоверную информацию об опыте оказания охранных услуг. Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском о признании контрактов ничтожными.
Ранее арбитражный суд по аналогичному иску прокуратуры вынес решение о признании недействительными 16 контрактов, заключенных между ООО «ЧОО «Спарта» и муниципальными образовательными учреждениями Липецка.
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