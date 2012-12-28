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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: отец задавил дочь, конфликт с таксисткой и две тонны монет

Сегодня стало известно о смерти четырехмесячной девочки, конфликт пассажирки такси с водителем оброс новыми подробностями, и в Липецком отделении Банка России подвели итоги акции «Монетная неделя».

Жуткая история произошла в молодоженке на улице Циолковского. Накануне мужчина приспал свою четырехмесячную дочь. Ее мать ушла на работу, а отец, покормив дочь из бутылочки, положил младенца на диван к стенке, а сам лег с краю. Когда он проснулся, малышка уже не дышала.

Жена к тому же закрыла дверь на ключ так, что ее нельзя было открыть изнутри. Поэтому спасателям пришлось взламывать замок.

Региональный следком начал доследственную проверку обстоятельств смерти ребенка. Как правило, в подобных случаях возбуждают уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Потерпевшим признается второй супруг. Если в суде пара примеряется, то уголовное дело прекращается.

Новость зацепила читателей GOROD48 за живое.

«Это страшное горе для родителей. Сил им пережить трагедию. Но, к сожалению, такое бывает. А раньше в деревнях это нередкий случай был. Мне бабушка рассказывала», — написала Соболезную.

«У грудничка мать работала, пипец», — удивилась Анна.

«Все живут по-разному. В молодоженках живут от безысходности, комната может быть 9 кв м или 14, 18. Может, нет места для кроватки. Мы жили с детьми в молодоженке, работали по сменам. После ночи спали, а дети рядом играли, по тебе прыгали. Тяжело. Работали без отдыха. К 50 годам купили квартирку. Теперь такую квартплату дерут! Не дают жить народу». — поделились своей историей Мы.

«Мы тоже живем так. Супруг работает, а после его работы, я подрабатывать иду, а он с детьми. Из-за чего? Из-за того, что ипотека 20 тысяч, а жить на что? Нам некому помочь, вертимся сами. Не от того, что делать мне нечего, а от того, что надо кормить и платить. У кого родители помогали, те этого не знают. А лишь осуждают. Девочку очень жалко. И семью тоже», — написала Молодая семья.

«Умные все опосля! Хватит ругать отца. Он всю жизнь себе это не простит. Знал бы где соломки подложить. А мама пошла подрабатывать не от богатой жизни. Кто как может так и выживает», — добавила липка.

И еще один трагический случай произошел вчера — на улице Яна Фабрициуса. 38-летняя женщина  утонула в ванне. На теле погибшей криминалисты не нашли следов насильственной смерти. 

«У Агаты Кристи был похожий рассказ, там родственники утопили мадам, чтобы получить ее драгоценности и наследство», — зачем-то поделился информацией Да.

«Может быть, женщине плохо стало, сознание потеряла. У меня когда-то знакомая так погибла. Стирала, в ванне было бельё замочено, видимо, наклонилась над ванной, жарко, сознание потеряла или поскользнулась, и виском о край ванны ударилась, и умерла. Дети в школе были, а муж на полётах. Он потом так и не женился, сам детей растил. Если сознание потерять, то и в ванне утонуть можно, теоретически. Мы там не присутствовали, поэтому ни о чём судить не можем». — рассказала историю Да уж.

Накануне GOROD48 рассказал о драке женщины-водителя такси и ее пассажирки. После потасовки обе обратились в полицию.



А сегодня пассажирка рассказала, конфликт начался из-за того, что в приложении было неправильно указано место начала и окончания поездки. Таксистка почему-то не захотела везти пассажирку несмотря на то, что был предложен тройной тариф и попросила освободить салон.

«Куда мир катится — даже две женщины не могут договориться мирно между собой». — ужаснулась мама, дорогая.

«Люди разные. И таксисты. И пассажиры. Таксовать по ночам от хорошей жизни не будешь. Может быть, днём с детьми сидеть некому, вот ночью и таксует. А мамаша хороша. Возможно, драку ещё в салоне устроила. Ставьте камеру в такси, или хотя бы аудиозапись на диктофон делайте. Тогда и будет видно, кто прав, кто виноват. Раньше были барышни тургеневские, а сейчас мужики в юбках. Да нет. В брюках». — написала Бабушка.

Сегодня мы рассказали о еще оном конфликте, который случился в Грязинском районе. Сначала две семьи культурно проводили время, а потом мужья решили продолжить общение в гараже под водку. Начался спор о геополитике, закончившийся мордобоем. Проигравший ослеп на один глаз.

А действия победителя суд квалифицировал по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшее значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть».

В результате 38-летний житель села Ярлуково Грязинского района получил три года исправительной колонии общего режима. Он также должен выплатить потерпевшему 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Липецкое отделение Банка России подвело итоги акции «Монетная неделя». Ее смысл в том, чтобы обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги, или зачислить ее на банковский счет. Подобные акции помогают сохранить средства, которые не тратятся на чеканку монет.

С 7 по 20 октября липчане принесли в банки более 406 тысяч монет почти на 1 миллион 818 тысяч рублей. Если их взвесить, сданное потянуло бы на 1 тонну 874 килограммов.

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков от 0 до -2 градусов.

И обратите внимание, елочные базары начнут работать с 15 декабря. У лесхозов отпускная цена одного ствола 300 рублей. В прошлом году в розницу метр сосны стоил 700 рублей. Для справки, штраф за несанкционированную рубку доходит до полумиллиона рублей. Браконьерам может грозить уголовная ответственность.
вечЁрка
несчастный случай
драка
монетная неделя
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Комментарии (1)

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37 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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