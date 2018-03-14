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Число уголовных дел за неуплату алиментов выросло на 25% в 2017 году

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#алименты
Число уголовных дел за неуплату алиментов выросло на 25% в 2017 году

В 2017 году Федеральная служба судебных приставов возбудила 55 тыс. уголовных дел за неуплату алиментов на детей или нетрудоспособных родителей (по ст. 157 УК РФ). 

Это на 27,9% больше, чем годом ранее, когда было возбуждено 43 тыс. таких дел,рассказали «Известиям» в ФССП.

Рост связан с поправками в законодательство, вступившими в силу в середине 2016 года. Тогда за неуплату алиментов на детей или родителей была введена административная ответственность (статья 5.35.1 КоАП РФ) — до 150 часов исправительных работ или до 15 суток административного ареста.

В 2017 году по ней привлекли к ответственности 119,9 тыс. должников. Неплательщикам, которые уже были один раз наказаны по КоАП, но алименты платить так и не начали, теперь грозит до года лишения свободы.

1 188
#алименты

Комментарии (1)

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40 минут назад
Со мной работали 2 работника. Все алиментщики! И все хотят зп наличкой!
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