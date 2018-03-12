В Липецкой области пройдет этап всероссийского конкурса чтецов

15 марта в Краснинской межпоселенческой библиотеке пройдёт районный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Участникам предлагается прочитать литературное произведение или отрывок на русском языке.

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Как сообщают в управлении культуры и туризма Липецкой области, оценка выступления участников будет производится путем заполнения членами жюри специальной формы и проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому из установленных критериев: соответствие теме и целям конкурса; знание текста наизусть; интонационная выразительность речи; правильное литературное произношение; использование выразительных средств актёрского мастерства. По итогам обсуждения жюри определит три призовых места среди участников 3-х возрастных категорий. Победители получат дипломы и памятные подарки.Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» - соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. В конкурсе принимают участие учащиеся 5-11 классов учреждений общего и дополнительного образования. Конкурс проводится Фондом "Живая классика"под патронатом Министерства образования и науки Российской Федерации.Задачами конкурса являются повышение интереса к чтению у детей и подростков, расширение читательского кругозора детей, поиск и поддержка талантливых детей, формирование сообщества читающих детей.Конкурс состоит из нескольких этапов: школьного, районного, регионального и всероссийского финала, который запланирован на май 2018 года. С 3 по 6 июня в Москве состоится суперфинал конкурса.