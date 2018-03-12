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В Липецкой области пройдет этап всероссийского конкурса чтецов
15 марта в Краснинской межпоселенческой библиотеке пройдёт районный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Участникам предлагается прочитать литературное произведение или отрывок на русском языке.
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» - соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. В конкурсе принимают участие учащиеся 5-11 классов учреждений общего и дополнительного образования. Конкурс проводится Фондом "Живая классика"под патронатом Министерства образования и науки Российской Федерации.
Задачами конкурса являются повышение интереса к чтению у детей и подростков, расширение читательского кругозора детей, поиск и поддержка талантливых детей, формирование сообщества читающих детей.
Конкурс состоит из нескольких этапов: школьного, районного, регионального и всероссийского финала, который запланирован на май 2018 года. С 3 по 6 июня в Москве состоится суперфинал конкурса.
Фото: www.kultura48.ru
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