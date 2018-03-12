Происшествия

сегодня, 11:11

Освободившийся из заключения липчанин зарезал собутыльника

5 1616
#убийство
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Освободившийся из заключения липчанин зарезал собутыльника

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, днем 10 марта 2018 года в одной из квартир жилого дома по улице Циолковского в ходе распития спиртных напитков липчанин, проживавший в квартире сожительницы, нанес 40-летнему гостю не менее двух ударов ножом.  В результате колото-резаных ран шеи мужчина скончался. О произошедшем подозреваемый сообщил хозяйке квартиры, находившейся в этот день на рабочем месте, и попросил её навести порядок на месте преступления. Об увиденном женщина сообщила в правоохранительные органы.

Подозреваемый задержан и в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления он не признает, выдвигая версию о своей непричастности. Установлено, что он ранее судим за кражу и угон автомобиля, и освободился из места заключения за неделю до убийства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК России по Липецкой области.
5 1616
#убийство
4

Комментарии (5)

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Владимир Ильич

8 минут назад
расстреливать батенька, расстреливать и ещё раз расстреливать
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неоднозначно

42 минуты назад
может его подставили? угон авто и убийство - две большие разницы..
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Боцман

сегодня, 12:23
Надо больше отпускать по УДО.
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28

сегодня, 11:45
"Феликс Идмундович", это да. Расстреливать вас надо за рецидивы насильственных преступлений. Горбатого могила исправит.
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Ф.И.Дзержинский

сегодня, 11:42
Места заключения под стражу никогда и ни кого не исправляли,наоборот делают заключённых более опасными в проживании в обществе.
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