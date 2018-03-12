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Освободившийся из заключения липчанин зарезал собутыльника
Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Подозреваемый задержан и в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления он не признает, выдвигая версию о своей непричастности. Установлено, что он ранее судим за кражу и угон автомобиля, и освободился из места заключения за неделю до убийства.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК России по Липецкой области.
Владимир Ильич
неоднозначно
Боцман
28
Ф.И.Дзержинский