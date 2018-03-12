Освободившийся из заключения липчанин зарезал собутыльника

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, днем 10 марта 2018 года в одной из квартир жилого дома по улице Циолковского в ходе распития спиртных напитков липчанин, проживавший в квартире сожительницы, нанес 40-летнему гостю не менее двух ударов ножом. В результате колото-резаных ран шеи мужчина скончался. О произошедшем подозреваемый сообщил хозяйке квартиры, находившейся в этот день на рабочем месте, и попросил её навести порядок на месте преступления. Об увиденном женщина сообщила в правоохранительные органы.



Подозреваемый задержан и в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления он не признает, выдвигая версию о своей непричастности. Установлено, что он ранее судим за кражу и угон автомобиля, и освободился из места заключения за неделю до убийства.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК России по Липецкой области.

