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За неделю рассмотрели 8 жалоб, связанных с ремонтом дорог

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#дорога #ремонт
За неделю рассмотрели 8 жалоб, связанных с ремонтом дорог

Жаловались на Управление главного смотрителя Липецка.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, Липецкое УФАС России рассмотрело 8 жалоб, на минувшей неделе Комиссия Липецкого УФАС России рассмотрела 8 жалоб на муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя Липецка» при проведении электронных аукционов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в городе Липецке.

Доводы 7 жалоб заявителей сводились к необоснованному отказу в допуске к участию в электронных аукционах. Рассмотрев материалы дела, проведя внеплановую проверку, Комиссия Липецкого УФАС России установила некорректное размещение МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка» части информации о необходимых характеристиках материалов, используемых при выполнении работ.

Материалы, содержащиеся в представленном заказчиком бумажном виде аукционных документаций, были затруднены к ознакомлению в электронном виде, размещенном на официальном сайте. В виду чего, участниками не были представлены показатели по указанным материалам, что послужило отказом в допуске к участию в данных аукционах, в т.ч. заявителю.

Таким образом, рассматриваемые жалобы признаны частично обоснованными, в части довода о нарушении заказчиком принципов размещения информации на официальном сайте. Аукционной комиссии МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка» выдано предписание в срок до 1 апреля отменить протоколы рассмотрения заявок на участие в электронных аукционах; осуществить дальнейшее проведение электронных аукционов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе и с учетом решений Комиссии Липецкого УФАС России.
303
#дорога #ремонт

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