Культура

29 минут назад

В Липецке выставят картины с достопримечательностями Задонска

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#выставка #пленэр

Лучшие этюды 9 художников по итогам пленэра в Задонске представят в областном выставочном зале.

В Задонске завершился зимний пленэр в рамках молодежного проекта "Горизонты" Липецкого областного выставочного зала.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, пленэр принял 9 мастеров кисти из Липецка и Задонска.

Так, задонский художник Сергей Коржов, а также молодые преподаватели Задонской школы искусств Ольга Козлова и Евгения Чернова впервые участвовали в проекте. Среди участников пленэра был и студент художественного отделения Липецкого колледжа искусств им. Игумнова Иван Насиров, который уже талантливо проявил себя на пленэре прошлого года в селе Перехваль. Остальные художники - активные участники липецких областных и межрегиональных пленэров: претенденты на вступление в Союз художников России, студенты Елецкого государственного колледжа искусств им. Хренникова, выпускники Биробиджанского государственного педагогического института и Института культуры и искусства ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского. Молодёжный отряд был «усилен» участием одного из лучших живописцев Липецкой области Виктора Микитюка. Руководителем пленэра стала заместитель директора областного выставочного зала, член Союза художников России Татьяна Жебылёва.

Основные темы пленэра - "Исторические и архитектурные памятники г. Задонска", "Задонские дворики" и праздник Масленица. Многогранность великолепия зимнего Задонска и творческий багаж участников пленэра позволили воплотить сюжеты на холстах. От снегопадов художников спасали многочисленные арки, ниши и навесы, коих на территории Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря предостаточно.

Целью проекта "Горизонты" являются, активизация культурной жизни области, популяризация изобразительного искусства и создание произведений о Липецкой земле.

Лучшие этюды зимнего пленэра будут оформлены в отдельную выставку и представлены в малом зале областного выставочного зала.

Фото kultura48.ru
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#выставка #пленэр

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