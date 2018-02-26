вчера, 15:32
Путин поручил Медведеву рассмотреть вопрос о передаче здания бывшей «табачки» мэрии Ельца
Об этом мэр Ельца Сергей Панов лично просил президента
Сергей Панов обратился к президенту страны с такими словами:
- Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Я являюсь главой городского округа города Елец Липецкой области. И хотелось бы в рамках сегодняшнего форума затронуть, наверное, больную тему. Именно в малых городах и исторических поселениях, которым мы тоже являемся, как и у коллег, которые высказывались, вызывает определенные трудности реализация инфраструктурных проектов. С учетом того, что мы развиваем еще и особую экономическую зону туристско-рекреационного типа, это, действительно, и инвестиционные проекты – для того, чтобы создать турпродукт, для того, чтобы не только жителям города, но и туристам было комфортно находиться в нашем городе, и, как говорят коллеги, конечно, сделать все для того, чтобы это был «возвратный» турист, - сказал в выступлении Сергей Панов. - Но есть такая проблема. В городе Ельце восемь объектов архитектурного наследия федерального уровня, почти 300 – регионального уровня и несколько муниципальных. В чем вопрос. Я лично на протяжении почти шести лет веду переписку и с департаментом по культурному наследию (они создаются сегодня вновь в наших регионах). Владимир Ростиславович [Мединский] знает, он долгое время в Липецкой области работал. Табачно-махорочная фабрика купца Заусайлова, которую он построил в середине XIX века, – это была фабрика, которая приносила доход не только царской казне, но и в то время губернии, и самому купцу Заусайлову. Он построил Великокняжескую церковь в честь 300-летия династии Романовых, которая тоже сегодня является культовым объектом. Но эта фабрика сегодня в ужасном состоянии, она погибает. Поэтому в чем вопрос: если есть полномочия федерального уровня по сохранению таких памятников федерального значения, то должно быть, естественно, финансирование и сохранение этих объектов, в том числе и региональных, и муниципальных, по полномочиям. Но у нас, к сожалению, пока сегодня эти вопросы не очень серьезно двигаются..."
И вот, как сообщает сайт Кремля, Владимир Путин отдал распоряжение главе Правительства "рассмотреть предложение главы муниципального образования городской округ город Елец Липецкой области о передаче в собственность этого муниципального образования комплекса зданий бывшей Елецкой табачной фабрики (Липецкая обл., г. Елец, ул. Ленина, д. 74).
Срок президент определил - до 18 июня.
По данным muph.livejournal.com, здание табачной фабрики было построено в конце XIX века елецким купцом Заусайловым/ Фабрика была одной из первых в России, выпускавших махорку и крупнейшим предприятием не только Ельца, но и Орловской губернии. В своё время, предприятие являлось поставщиком Двора Его Императорского Величества. В 1918 году фабрику национализировали и в разное время она именовалась: "Елецкая махорочная фабрика "5-й Красный Октябрь", "Елецкая сигаретно-махорочная фабрика", "Елецкая сигаретная фабрика", "Елецкий табак".
В настоящее время фабрика не работает; ее старинные здания, являющиеся памятником промышленной архитектуры, пустуют.
Фото: muph.livejournal.com
Так что
паша
МЫ ИЗ ЕЛЬЦА
ВАЛЕРИЙ
Иван
ОЙ, НЕ ВРИ ПАНОВ !
ОЙ, НЕ ВРИ ПАНОВ !