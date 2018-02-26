Общество

вчера, 15:32

Путин поручил Медведеву рассмотреть вопрос о передаче здания бывшей «табачки» мэрии Ельца

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#Путин #форум #Медведев
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Путин поручил Медведеву рассмотреть вопрос о передаче здания бывшей «табачки» мэрии Ельца

Об этом мэр Ельца Сергей Панов лично просил президента

Как сообщал GOROD48, 18 января, на форуме малых городов, во время встречи с президентом России, мэр Ельца Сергей Панов затронул тема памятников культуры и архитектуры.

Сергей Панов обратился к президенту страны с такими словами:

- Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Я являюсь главой городского округа города Елец Липецкой области. И хотелось бы в рамках сегодняшнего форума затронуть, наверное, больную тему. Именно в малых городах и исторических поселениях, которым мы тоже являемся, как и у коллег, которые высказывались, вызывает определенные трудности реализация инфраструктурных проектов. С учетом того, что мы развиваем еще и особую экономическую зону туристско-рекреационного типа, это, действительно, и инвестиционные проекты – для того, чтобы создать турпродукт, для того, чтобы не только жителям города, но и туристам было комфортно находиться в нашем городе, и, как говорят коллеги, конечно, сделать все для того, чтобы это был «возвратный» турист, - сказал в выступлении Сергей Панов. -  Но есть такая проблема. В городе Ельце восемь объектов архитектурного наследия федерального уровня, почти 300 – регионального уровня и несколько муниципальных. В чем вопрос. Я лично на протяжении почти шести лет веду переписку и с департаментом по культурному наследию (они создаются сегодня вновь в наших регионах). Владимир Ростиславович [Мединский] знает, он долгое время в Липецкой области работал. Табачно-махорочная фабрика купца Заусайлова, которую он построил в середине XIX века, – это была фабрика, которая приносила доход не только царской казне, но и в то время губернии, и самому купцу Заусайлову. Он построил Великокняжескую церковь в честь 300-летия династии Романовых, которая тоже сегодня является культовым объектом.  Но эта фабрика сегодня в ужасном состоянии, она погибает. Поэтому в чем вопрос: если есть полномочия федерального уровня по сохранению таких памятников федерального значения, то должно быть, естественно, финансирование и сохранение этих объектов, в том числе и региональных, и муниципальных, по полномочиям. Но у нас, к сожалению, пока сегодня эти вопросы не очень серьезно двигаются..."

И вот, как сообщает сайт Кремля, Владимир Путин отдал распоряжение главе Правительства "рассмотреть предложение главы муниципального образования городской округ город Елец Липецкой области о передаче в собственность этого муниципального образования комплекса зданий бывшей Елецкой табачной фабрики (Липецкая обл., г. Елец, ул. Ленина, д. 74).

Срок президент определил - до 18 июня.

По данным muph.livejournal.com, здание табачной фабрики было построено в конце XIX века елецким купцом Заусайловым/ Фабрика была одной из первых в России, выпускавших махорку и крупнейшим предприятием не только Ельца, но и Орловской губернии.  В своё время, предприятие являлось поставщиком Двора Его Императорского Величества. В 1918 году фабрику национализировали и в разное время она именовалась: "Елецкая махорочная фабрика "5-й Красный Октябрь", "Елецкая сигаретно-махорочная фабрика", "Елецкая сигаретная фабрика", "Елецкий табак".

В настоящее время фабрика не работает; ее старинные здания, являющиеся памятником промышленной архитектуры, пустуют.

Фото: muph.livejournal.com

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#Путин #форум #Медведев
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Комментарии (7)

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Так что

вчера, 23:28
С предыдущим мером????Замяли????
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паша

вчера, 22:08
ну что ж - посмотрим что панов сделает из этого здания
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МЫ ИЗ ЕЛЬЦА

вчера, 21:01
ПАНОВ ЭТО МЕРЗОСТЬ!
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ВАЛЕРИЙ

вчера, 20:21
ДЕЛО НЕ В РАДЕНИИ ОБ ИСТОРИИ А В ПОЛУЧЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ . КОТОРЫЕ МОЖНО РАС.......... .
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Иван

вчера, 18:39
Бороться надо было когда разваливали фабрику, выгнать с нее паршивых менеджеров. Ума и смелости на это не хватило поэтому будем сейчас туристам показывать кирпичные стены и свою бестолковость.
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ОЙ, НЕ ВРИ ПАНОВ !

вчера, 16:00
Мединский в Липецкой области не работал. Он не провёл ни одного депутатского приёма. За него ни разу не голосовал ни один житель области. Ему дважды дал мандат депутата Госдумы за блат в Москве Королёв.
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ОЙ, НЕ ВРИ ПАНОВ !

вчера, 15:59
Мединский в Липецкой области не работал? Он не провёл ни одного депутатского приёма. За него ни разу не голосовал ни один житель области. Ему дважды дал мандат депутата Госдумы за блат в Москве.
ответить

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