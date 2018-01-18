Мэр Ельца лично попросил Путина передать старинное здание городу

Путин призвал проработать вопрос с фабрикой купца Заусайлова

Сегодня на форуме малых городов, во время встречи с президентом России, мэр Ельца Сергей Панов затронул тема памятников культуры и архитектуры. Стенограмму публикует сайт Кремля.

- Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Я являюсь главой городского округа города Елец Липецкой области. И хотелось бы в рамках сегодняшнего форума затронуть, наверное, больную тему. Именно в малых городах и исторических поселениях, которым мы тоже являемся, как и у коллег, которые высказывались, вызывает определенные трудности реализация инфраструктурных проектов. С учетом того, что мы развиваем еще и особую экономическую зону туристско-рекреационного типа, это, действительно, и инвестиционные проекты – для того, чтобы создать турпродукт, для того, чтобы не только жителям города, но и туристам было комфортно находиться в нашем городе, и, как говорят коллеги, конечно, сделать все для того, чтобы это был «возвратный» турист, - сказал в выступлении Сергей Панов. - Но есть такая проблема. В городе Ельце восемь объектов архитектурного наследия федерального уровня, почти 300 – регионального уровня и несколько муниципальных. В чем вопрос. Я лично на протяжении почти шести лет веду переписку и с департаментом по культурному наследию (они создаются сегодня вновь в наших регионах). Владимир Ростиславович [Мединский] знает, он долгое время в Липецкой области работал. Табачно-махорочная фабрика купца Заусайлова, которую он построил в середине XIX века, – это была фабрика, которая приносила доход не только царской казне, но и в то время губернии, и самому купцу Заусайлову. Он построил Великокняжескую церковь в честь 300-летия династии Романовых, которая тоже сегодня является культовым объектом. Но эта фабрика сегодня в ужасном состоянии, она погибает. Поэтому в чем вопрос: если есть полномочия федерального уровня по сохранению таких памятников федерального значения, то должно быть, естественно, финансирование и сохранение этих объектов, в том числе и региональных, и муниципальных, по полномочиям. Но у нас, к сожалению, пока сегодня эти вопросы не очень серьезно двигаются.

- Это к вам передали? – спросил Путин.

- Она у нас на территории города, в центре города, но она федерального значения. Мы ведем переписку, чтобы нам передали.

- Чтобы передали?

- Чтобы мы хотя бы ее сохранили как объект показа в том виде, в котором она есть. Но она просто разрушается.

- Сергей Алексеевич, Вы сейчас сказали: с этим передайте и финансирование. Но она разрушается, значит, соответствующие ведомства Минкультуры туда денег не вкладывают, просто у них нет. Они вам передадут сам объект, но денег нет, уточнил Путин.

- Совершенно верно. Мы либо государственно-частное партнерство предложим инвестору (там же есть охранный паспорт), но мы его сохраним как объект показа, именно как историческое, культурное наследие, ответил Сергей Панов.

Только здесь хочу понять, вы готовы принять это без денег? – уточнил президент страны.

- Без денег.

- Просто Вы сказали, что если объект передают, и деньги дайте, сказал президент.

- Сегодня, если это федеральная собственность, то, наверное, правильно было бы, чтобы за федеральный бюджет этот объект каким-то образом поддерживался в должном состоянии, но не разрушался, ответил Панов.

- Да, но если он не поддерживается? Вы сейчас мне говорите: отдайте нам, мы сами это сделаем, снова уточнил Путин.

- Да.

- Правильно, я с Вами согласен. Таких объектов много по стране. Мне это очень хорошо известно еще с того времени, когда я в Петербурге работал заместителем мэра, поэтому я знаю, что это такое. Надо этот список расширять. Нужны условия, конечно. В данном случае Министерство должно формулировать условия, на которых передается объект. Если условия не выполняются (это касается и объектов культуры, это касается и других направлений нашей совместной деятельности), если регион либо муниципалитет не выполняет эти условия, тогда полномочия или объекты могут быть забраны назад, возвращены в Федерацию. Но это нужно делать – и посмелее, -сказал Владимир Путин и далее попросил министра культуры прокомментировать ситуацию.

- Если позволите, Владимир Владимирович, я сразу поясню. Это не объект Министерства культуры, это объект Росимущества. То, что он федерального значения, значит, что у него просто усложненная система охраны – и всё, больше ничего, - сказал Владимир Мединский.

- Сергея Алексеевича это не интересует – чье это, за кем числится. Это федеральная собственность. Он о чем говорит – он говорит: отдайте нам, мы тогда займемся им, поставьте перед нами задачи, сформулируйте определенные условия, на которых мы будем работать с объектом. Но это же объект культурного наследия, поэтому Министерство культуры не может не иметь к этому никакого отношения. Давайте вместе с Минэкономразвития, соответствующим подразделением, которое имуществом занимается, вы прямо к губернатору обратитесь, пускай мне письмо напишет, а я дам поручение двум министерствам, - сказал Путин.

По данным muph.livejournal.com , здание табачной фабрики было построено в конце XIX века елецким купцом Заусайловым/ Фабрика была одной из первых в России, выпускавших махорку и крупнейшим предприятием не только Ельца, но и Орловской губернии. В своё время, предприятие являлось поставщиком Двора Его Императорского Величества. В 1918 году фабрику национализировали и в разное время она именовалась: "Елецкая махорочная фабрика "5-й Красный Октябрь", "Елецкая сигаретно-махорочная фабрика", "Елецкая сигаретная фабрика", "Елецкий табак".

В настоящее время фабрика не работает; ее старинные здания, являющиеся памятником промышленной архитектуры, пустуют.

Фото: muph.livejournal.com