Общество

сегодня, 00:09

В Липецкой области торговали просроченными тортами, колбасой и грибами

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#торговля #просрочка

Большое количество просрочки шокировало проверяющих.

22 февраля было проведено информационно-аналитическое наблюдение в 20 магазинах Задонского района. Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в одном из магазинов на улице Октябрьская села Донское были выявлены факты нарушений требований Правил продажи отдельных видов товаров и требований санитарного законодательства, а именно с истекшим сроком годности в продаже находилось большое количество продуктов питания: охлажденные куриная продукция, кондитерские изделия – торты, свежая зелень, колбаса сервелат “Зернистая”, пресервы сельдь соленая, свежие шампиньоны, фруктовые соки.

Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в управление Роспотребнадзора для принятия мер реагирования.

Фото liptorg-cp.ru
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#торговля #просрочка

Комментарии (3)

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Вскрытие

сегодня, 00:56
В каждом сельском такое. Да и в городские без блевоты не зайдёшь.
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Правда

сегодня, 00:37
Проверки должны быть еженедельные,при обнаружение просрочки минимальный штраф в 250000т.р,при повторном нарушение 500000т.р и так далее.Только так можно остановить этот беспредел.Хватит нас кормить помочми,за наши деньги!
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18 марта 2018

сегодня, 00:26
Снова выберется просроченный президент!!! И не чё, опять схаваем....
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