В Липецкой области торговали просроченными тортами, колбасой и грибами

Большое количество просрочки шокировало проверяющих.

22 февраля было проведено информационно-аналитическое наблюдение в 20 магазинах Задонского района. Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в одном из магазинов на улице Октябрьская села Донское были выявлены факты нарушений требований Правил продажи отдельных видов товаров и требований санитарного законодательства, а именно с истекшим сроком годности в продаже находилось большое количество продуктов питания: охлажденные куриная продукция, кондитерские изделия – торты, свежая зелень, колбаса сервелат “Зернистая”, пресервы сельдь соленая, свежие шампиньоны, фруктовые соки.



Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в управление Роспотребнадзора для принятия мер реагирования.



Фото liptorg-cp.ru