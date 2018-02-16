Мастер по ремонту обманул липчанку на 35 000 рублей

Прокуратура Советского района Липецка добилась возбуждения уголовного дела по факту мошенничества.

Установлено, что в мае 2016 года 56-летняя пенсионерка по объявлению в газете связалась с мастером, который согласился отремонтировать ее квартиру, попросив задаток в 35 000 рублей для покупки строительных материалов.

Женщина передала деньги, а мастер перестал выходить на связь.

Несмотря на явные признаки мошенничества, орган дознания по результатам доследственной проверки принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Процессуальное решение органа дознания было отменено, а материалы проверки направлены в орган дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.159 Уголовного кодекса РФ.

В настоящее время уголовное дело возбуждено.

Надзор за соблюдением законности на всех этапах его расследования осуществляет прокуратура района.