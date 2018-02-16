Происшествия

вчера, 15:47

Мастер по ремонту обманул липчанку на 35 000 рублей

4 2627
#мошенничество
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Мастер по ремонту обманул липчанку на 35 000 рублей

Прокуратура Советского района Липецка добилась возбуждения уголовного дела по факту мошенничества.

Установлено, что в мае 2016 года 56-летняя пенсионерка по объявлению в газете  связалась с мастером, который согласился отремонтировать ее квартиру, попросив задаток в 35 000 рублей для покупки строительных материалов.

Женщина передала деньги, а мастер перестал выходить на связь. 

Несмотря на явные признаки мошенничества, орган дознания по результатам доследственной проверки принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Процессуальное решение органа дознания было отменено, а материалы проверки направлены в орган дознания  для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.159 Уголовного кодекса РФ. 

В настоящее время уголовное дело возбуждено.

Надзор за соблюдением законности на всех этапах его расследования осуществляет прокуратура района.

4 2627
#мошенничество
1

Комментарии (4)

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Да уж

вчера, 23:58
Мастаки обманывать людей. Будьте внимательны с такими мастаками.
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Они только могут

вчера, 20:18
Новый липчанин, по пивнарям шмар мололетних подсылать и колы свои этим закрывать якобы работа идет
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человек

вчера, 19:20
Милисия ! Работайте пожалуйста хоть чуточку и помогайте людям !!!
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Новый липчанин

вчера, 17:45
Органы дознания у нас только тем и занимаются, что отказывают в возбуждении дел. Одна видимость работы и бюрократия. Куда начальник УМВД смотрит?
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