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Происшествия
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28 минут назад
Двух жителей Данковского района обвиняют в серии краж из домов и гаражей
Были украдены электроинструменты, два мотоцикла, сотовый телефон, компрессоры от холодильника и и водяной насос.
А с января 2022 года по август 2023 года в селе Теплое 24-летний подозреваемый совершил ещё четыре кражи. Из домов своих односельчан он дважды похитил электроинструменты на общую сумму 6 800 рублей, компрессоры от холодильника и водяного насоса стоимостью 3 800 рублей, а из гаража он украл мотоцикл стоимостью 58 500 рублей. А в селе Вознесенское с террасы дома он украл сотовый телефон за 7 800 рублей.
24-летний обвиняемый арестован, а его 42-летний подельник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Дело передано в суд. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.
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