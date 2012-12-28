Двух жителей Данковского района обвиняют в серии краж из домов и гаражей

Были украдены электроинструменты, два мотоцикла, сотовый телефон, компрессоры от холодильника и и водяной насос.

24-летнего и 42-летнего жителей Данковского района обвиняют в серии краж. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в июле 2021 года подозреваемые в селе Полибино похитили из гаражей электроинструменты на сумму более 8 000 рублей и мотоцикл за 70 000 рублей.А с января 2022 года по август 2023 года в селе Теплое 24-летний подозреваемый совершил ещё четыре кражи. Из домов своих односельчан он дважды похитил электроинструменты на общую сумму 6 800 рублей, компрессоры от холодильника и водяного насоса стоимостью 3 800 рублей, а из гаража он украл мотоцикл стоимостью 58 500 рублей. А в селе Вознесенское с террасы дома он украл сотовый телефон за 7 800 рублей.24-летний обвиняемый арестован, а его 42-летний подельник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Дело передано в суд. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.