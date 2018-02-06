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Пилот штурмовика Су-25 посмертно представлен к званию Героя России‍

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#Герой России #пилот #Сирия #Роман Филиппов
Пилот штурмовика Су-25 посмертно представлен к званию Героя России‍

Российский пилот штурмовика Су-25СМ майор Роман Филипов, погибший в неравном бою с террористами в Сирии, представлен министром обороны России Сергеем Шойгу к присвоению звания Героя Российской Федерации посмертно.

Летчик Су-25 Роман Филипов, погибший в бою с террористами в Сирии, представлен министром обороны России Сергеем Шойгу к присвоению звания Героя Российской Федерации посмертно. Об этом сообщили в понедельник в российском военном ведомстве.

В российском военном ведомстве напомнили, что террористисты сбили из ПЗРК Су-25 Филипова, когда тот совершал облет зоны деэскалации "Идлиб" для контроля режима прекращения огня. Филипов до последнего держал самолет в воздухе и успел сообщить командованию, что был атакован. Летчик катапультировался в подконтрольном террористам районе населенного пункта Телль-Дебес.

"Майор Роман Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой", - добавили в министерстве.

В Минобороны заверили, что родителям и семье погибшего будет оказана вся необходимая поддержка и помощь, - пишет Коммерсантъ-Online.

В ведомстве отметили, что он был опытным летчиком и не в первый раз находился в командировке в Сирии. Филипов блестяще выполнил десятки боевых задач по уничтожению террористов, а также по сопровождению гуманитарных колонн российского Центра по примирению враждующих сторон. Он был выпускником Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Командование всегда характеризовало его как перспективного, грамотного и решительного летчика-штурмовика, который пользовался заслуженным авторитетом в авиаполку и у подчиненных в эскадрилье.
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#Герой России #пилот #Сирия #Роман Филиппов

Комментарии (1)

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Игорь

29 минут назад
Вечная память Герою России- Роману Филиппову!
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