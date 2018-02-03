В России

вчера, 16:29

Бывший завод Порошенко перешел в российскую собственность‍

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#Порошенко #завод #Россия
Бывший завод Порошенко перешел в российскую собственность‍

Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, который ранее принадлежал президенту Украины Петру Порошенко, перешел в собственность России. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

ГУП "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" (филиал центра судоремонта "Звездочка") передан в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства РФ.

"Принятое решение ускорит интеграцию предприятия в российский оборонно-промышленный комплекс, обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей", — сказано в документе.

В правительстве Севастополя подчеркнули, что работа по передаче "Севморзавода" велась более двух лет.

"Это скоординированное и согласованное решение, цель которого – дальнейшая интеграция "Севморзавода" в состав Объединенной судостроительной корпорации. Центр судостроения "Звездочка" продолжит работу на мощностях "Севморзавода"", — сообщил РИА-Новости Крым вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев.

Севастопольский морской завод был основан в 1783 году и назывался Лазаревским Адмиралтейством. Во времена СССР он входил в число мировых лидеров по строительству плавучих кранов. С 2010 года до его национализации в феврале 2015 года завод принадлежал концерну Петра Порошенко. В конце 2015 года был подписан договор аренды филиалом АО "ЦС "Звездочка" в Севастополе основных производственных мощностей ГУП "Севастопольский морской завод" сроком на 49 лет. Кроме того, утверждена "дорожная карта" интеграции "Севморзавода" в ОСК.

В ноябре 2017 года "Севморзавод" заложил первый за 12 лет плавкран "ПК-400" "Севастополь" грузоподъемностью 400 тонн. В планах закладка плавкрана грузоподъемностью 700 тонн.
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#Порошенко #завод #Россия

Комментарии (1)

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Вовочка

вчера, 21:19
Отжали заводик... * * ...В Америке у самих отобрали дипсобственность - визг на всю планету...Осталось Рошен забрать-чего ждемс,господа?...
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