вчера, 16:29
Бывший завод Порошенко перешел в российскую собственность
Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, который ранее принадлежал президенту Украины Петру Порошенко, перешел в собственность России. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте правительства.
"Принятое решение ускорит интеграцию предприятия в российский оборонно-промышленный комплекс, обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей", — сказано в документе.
В правительстве Севастополя подчеркнули, что работа по передаче "Севморзавода" велась более двух лет.
"Это скоординированное и согласованное решение, цель которого – дальнейшая интеграция "Севморзавода" в состав Объединенной судостроительной корпорации. Центр судостроения "Звездочка" продолжит работу на мощностях "Севморзавода"", — сообщил РИА-Новости Крым вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев.
Севастопольский морской завод был основан в 1783 году и назывался Лазаревским Адмиралтейством. Во времена СССР он входил в число мировых лидеров по строительству плавучих кранов. С 2010 года до его национализации в феврале 2015 года завод принадлежал концерну Петра Порошенко. В конце 2015 года был подписан договор аренды филиалом АО "ЦС "Звездочка" в Севастополе основных производственных мощностей ГУП "Севастопольский морской завод" сроком на 49 лет. Кроме того, утверждена "дорожная карта" интеграции "Севморзавода" в ОСК.
В ноябре 2017 года "Севморзавод" заложил первый за 12 лет плавкран "ПК-400" "Севастополь" грузоподъемностью 400 тонн. В планах закладка плавкрана грузоподъемностью 700 тонн.
Вовочка