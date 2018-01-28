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сегодня, 09:20

Экс-игрок сборной России из Липецка теперь вместо элиты будет играть в ФНЛ

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#Футбол #Максим Григорьев
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Экс-игрок сборной России из Липецка теперь вместо элиты будет играть в ФНЛ

Максим Григорьев перешел в калининградскую «Балтику».

В очередной раз сменил клуб 27-летний воспитанник липецкого футбола атакующий полузащитник Максим Григорьев.

Футболист, в свое время поигравший в московских «Спартаке» и «Локомотиве», перешел на уровень ниже, покинув выступающий в Премьер-Лиге екатеринбургский «Урал» и заключив контракт с калининградской «Балтикой», идущей на 6-м месте в ФНЛ. Как сообщает официальный сайт балтийцев, договор с Григорьевым подписан до конца текущего сезона.

Вместе с новой командой Григорьев уже отправился на сбор в Турцию и первый матч за калинингдадцев может провести 29 января против участника 1/16 финала Лиги Европы болгарского «Лудогорца», который сейчас готовится к противостоянию с итальянским «Миланом».

Добавим, что в текущем сезоне Григорьев принял участие в 7-ми играх РФПЛ, проведя на поле в общей сложности 43 минуты. По словам главного тренера «Урала» Александра Тарханова, наш земляк проиграл конкуренцию в клубе, поэтому контракт с ним зимой был расторгнут.

Максим Григорьев – один из немногих липчан, вызывавшихся в сборную России. В 2012-14 гг. тогдашний наставник нашей национальной команды Фабио Капелло попробовал Григорьева в 4-х матчах главной команды страны. Также Максим выступал за «Ростов», «Урал», «Оренбург». С 2011 года он участвовал в соревнованиях только высшего уровня, а в ФНЛ в составе «Балтики» сыграет впервые.

Известен Григорьев и любовью к дорогим авто. В частности, экс-главный тренер «Ростова» острослов Игорь Гамула в свое время даже высказался по этому поводу: «Когда вижу «Мерседес» футболиста Григорьева, просто торчу… Последний, S-класс! Я только стал главным тренером в первой команде - хожу вокруг этой машины, рассматриваю. Дьяков (Василий Дбяков – игрок «Ростова», прим.) заметил: «Васильич, ты ещё работать не начал, а уже на такие машины заглядываешься. Хорошую зарплату назначили?» Двумя предложениями меня на место поставил. Да это я так, отвечаю…».


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#Футбол #Максим Григорьев
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Комментарии (4)

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Алкан с ЛТЗ

52 минуты назад
Сбитый лётчик!
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Лелик

58 минут назад
Елец ждет
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чаки

сегодня, 10:41
Ждем на следующий год в металлурге.
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цирк

сегодня, 09:52
у капелло, попробовав расписного в деле,волосы встали дыбом от такого бездаря
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