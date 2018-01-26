Общество
23 минуты назад
Рейтинг запутанных развязок
Мы выбрали топ-5 "колец", на которых водители путаются в правилах чаще, чем на остальных.
И попытались разобраться, где и как нужно ездить. В нашем городе движение построено таким образом, что не всегда перекресток внешне выглядящий, как "кольцо" им является. Очень часто правила кругового движения там не действуют. Это и вводит в заблуждение водителей. А в итоге получаются вот такие аварии.
Смотрим видео и слушаем советы инструктора, как правильно проезжать такие перекрестки.
Смотрим видео и слушаем советы инструктора, как правильно проезжать такие перекрестки.
s_pl