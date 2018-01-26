Общество

23 минуты назад

Рейтинг запутанных развязок

1 305
#рейтинг
1
Рейтинг запутанных развязок



Мы выбрали топ-5 "колец", на которых водители путаются в правилах чаще, чем на остальных.

И попытались разобраться, где и как нужно ездить. В нашем городе движение построено таким образом, что не всегда перекресток внешне выглядящий, как "кольцо" им является. Очень часто правила кругового движения там не действуют. Это и вводит в заблуждение водителей. А в итоге получаются вот такие аварии

Смотрим видео и слушаем советы инструктора, как правильно проезжать такие перекрестки.
1 305
#рейтинг
1

Комментарии (1)

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s_pl

4 минуты назад
Кольцо у цемзавода - вообще дурдом... Нет ни одного знака, значит не кольцо, значит помеха справа?
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