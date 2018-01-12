Для крещенских купаний на центральном пляже установят световую башню

Кроме того, на пляже развернут палатки для обогрева и переодевания, организуют горячий чай и торговые точки

Организацию и проведению в Липецке православного праздника Крещение обсудили сегодня на совещании в мэрии под председательством заместителя главы администрации города Евгения Павлова. В нем приняли участие руководители профильных городских службы, представители областного управления здравоохранения, Роспотребнадзора, МЧС, УВД, а также Липецкой епархии.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, основным местом, где по всем правилам безопасности оборудуют купель, будут дежурить спасатели и медики, станет район Центрального пляжа Липецка. Здесь установят ограждение, световую башню, развернут палатки для обогрева и переодевания, организуют горячий чай и торговые точки.



Коммунальным службам поручено прочистить дорогу к пляжу, автопарковку у здания «Фрегата», куда по практике прошлых лет могут приезжать от 200 до 300 машин. Департамент транспорта проработает вопрос продления работы автобусов от Нижнего парка. Учитывая, что у главной Крещенской купели города может собраться до 2 тыс. человек, с 22.00 за порядком будут следить усиленные наряды полиции и народных дружинников.



Как сообщили представители территориального управления Октябрьским округом, еще одну купель на пруду 3-го участка собственными силами оборудуют активные жители микрорайона Тракторостроителей. Здесь также будет организовано дежурство спасателей и медработников и стражей правопорядка.



В понедельник 15 января специалисты регионального управления Роспотребнадзора возьмут пробы воды в местах предполагаемого массового купания липчан. За два дня до мероприятия дно водоемов у берега обследуют спасатели.



Как сообщил заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Липецку Алексей Ефимов, на Крещение усиленные дежурства будут организованы в 24 местах города. Кроме двух купелей это храмы на площади Соборной, улицах Арктической, Водопьянова, Неделина, Папина, Салтыкова-Щедрина и другие. Сотрудники ГИБДД будут обеспечивать безопасность дорожного движения.

