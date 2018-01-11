Общество
вчера, 23:38
Потребительская корзина в Липецкой области остается одной из самых дешевых в стране
Стоимость набора продуктов первой необходимости в регионе составляет 3111,1 рублей
Самым дешевым в в декабре прошлого года продуктовый набор был в Саратовской области (3071,3 руб.), в Белгородской области (3086,8 руб.), в Мордовии (3111,1 руб.), в Липецкой области (3111,2 руб.), в Курской области (3132,9 руб.), сообщает finmarket.ru
Подорожала "продуктовая корзина" в Липецкой области на 1,8%. В целом по стране рост цены на фиксированный набор продуктов питания первой необходимости составил 2%
Подорожала "продуктовая корзина" в Липецкой области на 1,8%. В целом по стране рост цены на фиксированный набор продуктов питания первой необходимости составил 2%
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