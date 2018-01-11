Общество

вчера, 23:38

Потребительская корзина в Липецкой области остается одной из самых дешевых в стране

14 403
#потребительская корзина
Потребительская корзина в Липецкой области остается одной из самых дешевых в стране

Стоимость набора продуктов первой необходимости в регионе составляет 3111,1 рублей

Самым дешевым в в декабре прошлого года продуктовый набор был в Саратовской области (3071,3 руб.), в Белгородской области (3086,8 руб.), в Мордовии (3111,1 руб.), в Липецкой области (3111,2 руб.), в Курской области (3132,9 руб.), сообщает finmarket.ru

Подорожала "продуктовая корзина" в Липецкой области на 1,8%. В целом по стране рост цены на фиксированный набор продуктов питания первой необходимости составил 2%
14 403
#потребительская корзина

Комментарии (14)

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WAX

35 минут назад
За всех расчитали набор этоже совсем в стране дебилы у власти считают людей за СКОТ! А затычки женские в набор почему не входят ?
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махорка

сегодня, 02:44
куплю махорку , не дорого ...Эти 3 тысячи только на сигареты и то на хватит (
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Калдырь

сегодня, 01:25
Да и еще, откуда Вы уважаемый корреспондент взяли цифру о подорожание условного набора продуктов питания в Липецкой области на 1,8% ? И если в средне по России она подорожала на 1,6%, то значит у нас она стала еще дороже, чем в среднем по России.
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не очень

сегодня, 01:12
Почему мы платим этим дармоедам деньги из бюджета"РОССТАТ".Чтобы они вводили в заблуждение народ и окрашивало наше житие в розовый цвет.А ведь деньги не малые.
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Калдырь

сегодня, 01:05
ВыДЕРЖКА ИЗ СТАТЬИ «Стоимость условного минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России на конец декабря 2017 года составила 3749,6 руб. и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,8%, а с начала года на 1,6%. Уважаемый корреспондент откуда рост по России 2%, ты что народ вводить в заблуждение или у тебя проблемы со зрением. А еще в данной статье написано, что доходы населения, снижаются уже четвертый год подряд. За 11 месяцев 2017 года доходы населения в реальном выражении снизились на 1,4%. В 2016 году доходы упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%. А об этом ты уважаемый корреспондент что не написал?
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не очень

сегодня, 00:57
зарплата 35000. расходы квартира 6000р .садик 3000р за охрану 250р,заправить машину в неделю 1000р обед на работу 200 р каждый день .пять дней в неделю.Это только верхушка а если заболел всё аптека заберёт....
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не очень

сегодня, 00:53
чиновник пьет коньяк по 4500 а мы лапу или палёнку.
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.

сегодня, 00:35
Это корзина чиновника на 1 день.
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не очень

сегодня, 00:33
на кол статистов за неуважение месного населения.
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горожанин

сегодня, 00:32
они как зту корзину расчитывали?как средний зароботок так 30000тыщ. как корзина так 3111 в месяц
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