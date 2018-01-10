Общество

вчера, 21:26

Борщевой набор в Липецке обойдется в 63,5 рубля

15 856
#торговля #борщ
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Борщевой набор в Липецке обойдется в 63,5 рубля

Но мясо в борщевой набор не вошло.

Сегодня специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности» в сетевых предприятиях торговли города Липецка проведен мониторинг цен на овощную продукцию, входящую в “борщевой набор”: это свекла, картофель, морковь столовая, капуста белокочанная, лук репчатый. Обследовано 7 магазинов.

Минимальные цены отмечены на картофель на уровне 14,99 руб./кг, свеклу столовую - 6,99 руб./кг, капусту белокочанную - 8,89 руб./кг, лук репчатый - 13,9 руб./кг, морковь столовую - 11,39 руб./кг.

На сегодняшний день самый дешевый “борщевой набор” можно приобрести за 63,45 рубля. Такой же набор овощей стоит до 87,69 рубля, что на 27,6 % дороже.
15 856
#торговля #борщ
1

Комментарии (15)

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Ирина Ковалева

8 минут назад
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ДНР

17 минут назад
Кто составил --того и накормить этой бурдой.
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чаки

49 минут назад
Не стоит от такого борща
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!

сегодня, 02:45
Однако, проклят!побольше тебе!
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Водятел

сегодня, 01:04
Приготовил борщ по данному рецепту, свиньи в сарае жрать его не стали.
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63 рубля, 50 копеек

сегодня, 00:41
Короче это не борщ, а пустые щи.
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Эльга

сегодня, 00:31
Однако, однако, сам чукча?! свари борщ по любому рецепту и добавь в него банку консервированной фасоли, а потом пиши, кто троль. Причем здесь борщ украинский?! Этот рецепт мой- годами испробованный и очень вкусный. Фасоль добавляется для густоты бульона. т.к. картошки рассыпчатой сегодня ни где не купишь.... К сведению в настоящий борщ, украинский , кладут свинину, а не говядину и обязательно добавляют баклажаны и чернослив. Приятного всем аппетита!
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321

сегодня, 00:14
чем такую бурду хлебать.лучше в РусАпе за 49 борщ или за 46 гороховый с копченостями возьму
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111

сегодня, 00:03
Борщ без мясо ? это MDK
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Оливье

вчера, 23:52
Эльга и Калдырь вы правы. КАК НАДОЕЛО ЧТО ЛЮДЕЙ СЧИТАЮТ ЗА ДУРАКОВ.
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