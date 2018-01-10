Борщевой набор в Липецке обойдется в 63,5 рубля

Но мясо в борщевой набор не вошло.

Сегодня специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности» в сетевых предприятиях торговли города Липецка проведен мониторинг цен на овощную продукцию, входящую в “борщевой набор”: это свекла, картофель, морковь столовая, капуста белокочанная, лук репчатый. Обследовано 7 магазинов.



Минимальные цены отмечены на картофель на уровне 14,99 руб./кг, свеклу столовую - 6,99 руб./кг, капусту белокочанную - 8,89 руб./кг, лук репчатый - 13,9 руб./кг, морковь столовую - 11,39 руб./кг.



На сегодняшний день самый дешевый “борщевой набор” можно приобрести за 63,45 рубля. Такой же набор овощей стоит до 87,69 рубля, что на 27,6 % дороже.