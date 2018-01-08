В Чаплыгинском районе несовершеннолетний угнал автомобиль

7 января в МОМВД России "Чаплыгинский" обратился 35-летний гражданин с заявлением о том, что от дома по ул.Школьная в селе Жабино совершен угон его автомобиля "Рено Логан".



По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в полицию несовершеннолетний местный житель.



Расследование проводит МОМВД России "Чаплыгинский".