Происшествия
сегодня, 08:48
В Чаплыгинском районе несовершеннолетний угнал автомобиль
7 января в МОМВД России "Чаплыгинский" обратился 35-летний гражданин с заявлением о том, что от дома по ул.Школьная в селе Жабино совершен угон его автомобиля "Рено Логан".
По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в полицию несовершеннолетний местный житель.
Расследование проводит МОМВД России "Чаплыгинский".
По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в полицию несовершеннолетний местный житель.
Расследование проводит МОМВД России "Чаплыгинский".
Валетов
Адвокат Челищев
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