Происшествия

сегодня, 08:48

В Чаплыгинском районе несовершеннолетний угнал автомобиль

5 1465
#угон
В Чаплыгинском районе несовершеннолетний угнал автомобиль
7 января в МОМВД России "Чаплыгинский" обратился 35-летний гражданин с заявлением о том, что от дома по ул.Школьная в селе Жабино совершен угон его автомобиля "Рено Логан". 

По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен   в полицию  несовершеннолетний местный житель.

Расследование проводит МОМВД России "Чаплыгинский".
5 1465
#угон

Комментарии (5)

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Валетов

27 минут назад
Вот так, Два года дать козлёнку!
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Адвокат Челищев

сегодня, 15:28
А что на это скажет Виктор Палыч?
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Вот так

сегодня, 12:35
Выдрать ремнем засранца. а потом мама пусть штраф за этого соплюка в 100тыс.руб заплатит
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Дракону

сегодня, 09:49
В Ельце становиться весело https://www.youtube.com/watch?v=EVrMNrUyR9M&sns=em
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Дракон

сегодня, 09:46
Вот это работа, вот это показатели, снова раскрыто преступление века. Браво, липецкому УМВД. А что там с беспределом в Ельце?
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