По подозрению в убийстве на улице Суворова задержан 48-летний рецидивист

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 48-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в ночь на 4 января в квартире жилого дома по улице Суворова между 48-летним хозяином и его 41-летним гостем в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт. Своему знакомому, отказавшемуся спонсировать дальнейшее застолье, хозяин нанес кухонным ножом не менее 3 ударов в грудь . От полученных ранений гость скончался. Подозреваемый, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи, угрозу убийством и побои, утром решил избавиться от тела, оставив его на лестничной площадке. Соседи, обнаружив труп, обратились в правоохранительные органы.



Подозреваемый задержан и следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления он признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, которые предстоит проверить на месте преступления. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 15 лет лишения свободы.