Происшествия

сегодня, 14:51

По подозрению в убийстве на улице Суворова задержан 48-летний рецидивист

11 2106
#убийство
1
По подозрению в убийстве на улице Суворова задержан 48-летний рецидивист

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 48-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в ночь на 4 января в квартире жилого дома по улице Суворова между 48-летним хозяином и его 41-летним гостем в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт. Своему знакомому, отказавшемуся спонсировать дальнейшее застолье, хозяин нанес кухонным ножом не менее 3 ударов в грудь. От полученных ранений гость скончался. Подозреваемый, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи, угрозу убийством и побои, утром решил избавиться от тела, оставив его на лестничной площадке. Соседи, обнаружив труп, обратились в правоохранительные органы.

Подозреваемый задержан и следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления он признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, которые предстоит проверить на месте преступления. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 15 лет лишения свободы.

11 2106
#убийство
1

Комментарии (11)

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Куда в подмастерья?в Плеханово?

9 минут назад
Дед ,
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ДК

сегодня, 17:58
где ДК НЛМК в магните закусочная там и притон местных алкашей круглосуточно
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Дед

сегодня, 16:08
У тебя мания?, Валетов - Так ты сам себя обнаружил, своей-же манией.На то я и Дед, а ты пока сынок-недоросль.Расти и ко мне в подмастерья,будет желание научу. Ciao bambino !
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Валетов

сегодня, 15:40
Десяточка!
ответить

У тебя мания?

сегодня, 15:38
Дед ,
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Дед

сегодня, 15:22
Я ж говорил, А следствие установило,Если ночью послали за водкой, Распетушатель -работает один и тот же ТРОЛЛЬ.
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Сергей 13

сегодня, 15:19
Новости радуют."Здравствуй,страна героев,страна мечтателей,страна ученых"!И никто не задумывается,почему складывается данная ситуация.
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Распетушатель

сегодня, 15:13
А сперва пясали шо бабу перяпутал, за то и поплатился.
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Если ночью послали за водкой,

сегодня, 15:11
Значит торгуют.куда смотрят правоохранители,профилактики нет никакой
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А следствие установило,

сегодня, 15:04
Полураздетый или полуодетый он был,все таки. А то мы тут тоже сидим,выпиваем,спорим.как бы тоже чего не вышло.
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