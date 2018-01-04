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Российскую журналистку выдворили из Латвии

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#Россия #Латвия #журналист
Российскую журналистку выдворили из Латвии

Власти Латвии выдворяют из страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву.

Власти Латвии выдворяют из страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву, - сообщает телеканал "Россия 24".

Она должна покинуть республику в течение 24 часов. "Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии", — говорится в сообщении бегущей строки телеканала.

Во вторник в Риге задержали супруга журналистки — сотрудника ТВЦ Анатолия Курлаева. Его затем депортировали из Латвии. Телекомпания сообщила, что Курлаев находился в Риге в частной поездке. По словам журналиста, при задержании ему показали документы, в которых указано, что с апреля 2015 года он является персоной нон грата в Латвии.

Глава МВД страны Рихард Козловскис заявил, что Курлаев действительно включен в черный список. Министр уточнил, что решения о запрете на въезд пересматриваются каждые три года.

Власти балтийских стран на фоне заявлений о борьбе с "российской пропагандой" препятствуют работе российских СМИ. Так, 12 апреля 2017 года в Эстонию не впустили оператора телеканала РЕН ТВ Илью Омельченко, прибывшего в Таллин для освещения работы форума "Открытой России". Власти страны заявили, что Омельченко неправильно назвал цель приезда. В апреле 2014 года МИД Литвы отказал в аккредитации собкору РИА-Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили.

Ситуацию прокомментировали в российском МИД, отметив, что случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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#Россия #Латвия #журналист

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