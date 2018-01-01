ЗОЖевцы вышли на пробежку 1 января в Липецк

В этом году их поддержали велосипедисты

Сегодня в Нижнем парке состоялся традиционный первоянварский забег. В этом году к бегунам присоединились велосипедисты.



Организатор праздничного кросса Дмитрий Афанасьев рассказал, что уже более пяти лет в городе проходят пробежки под лозунгом «Встречай новый год трезво».



- Сегодня к нам присоединились участники клуба «Велопросторы48», - рассказал Дмитрий Афанасьев. – Погода к этому располагает. Дистанция – 5 километров. Средняя скорость – 10 километров в час, чтобы все могли успевать за группой. А вечером мы организуем открытую тренировку во дворце спорта «Молодежный».



Новогодняя акция в поддержку здорового образа жизни проходит по всей России. За время проведения ее в Липецке, по словам Дмитрия Афанасьева, меняется в лучшую сторону. Во-первых, в парке все реже можно встретить пьяных днем первого января, а ряды спортсменов постоянно пополняются.



Сегодня, например, на дистанцию пришел Дед Мороз. Он рассказал, что раньше его беспокоила отдышка, но скорее из-за кальяна, а не возраста. Но после того, как пристрастился к бегу, стал себя чувствовать на все «22». И рекомендовал всем задуматься о здоровье, а также показал, что праздники можно встречать и без алкоголя.