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сегодня, 17:13

ЗОЖевцы вышли на пробежку 1 января в Липецк

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#пробежка
ЗОЖевцы вышли на пробежку 1 января в Липецк

В этом году их поддержали велосипедисты

Сегодня в Нижнем парке состоялся традиционный первоянварский забег. В этом году к бегунам присоединились велосипедисты. 

Организатор праздничного кросса Дмитрий Афанасьев рассказал, что уже более пяти лет в городе проходят пробежки под лозунгом «Встречай новый год трезво». 

- Сегодня к нам присоединились участники клуба «Велопросторы48», - рассказал Дмитрий Афанасьев. – Погода к этому располагает. Дистанция – 5 километров. Средняя скорость – 10 километров в час, чтобы все могли успевать за группой. А вечером мы организуем открытую тренировку во дворце спорта «Молодежный». 

 Новогодняя акция в поддержку здорового образа жизни проходит по всей России. За время проведения ее в Липецке, по словам Дмитрия Афанасьева, меняется в лучшую сторону. Во-первых, в парке все реже можно встретить пьяных днем первого января, а ряды спортсменов постоянно пополняются. 

Сегодня, например, на дистанцию пришел Дед Мороз. Он рассказал, что раньше его беспокоила отдышка, но скорее из-за кальяна, а не возраста. Но после того, как пристрастился к бегу, стал себя чувствовать на все «22». И рекомендовал всем задуматься о здоровье, а также показал, что праздники можно встречать и без алкоголя.
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#пробежка

Комментарии (3)

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Старлей

18 минут назад
Красавцы!!! В том году тоже с вами участвовал, но в этом не получилось - дальняя командировка
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Серега

49 минут назад
Это таксисты не заработавшие в новогоднюю ночь))))
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куда смотрит поп Никон

сегодня, 17:32
В ведь кощунцы ! в диаволчских масках Сатаны у входа в Храм !!!
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