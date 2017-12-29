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Олег Королев липчанам: «Вы - лучшие!»
Губернатор выразил свои пожелания в Твиттере
Дорогие липчане! Спасибо за труд Ваш великий, благодаря которому наша область в уходящем году вновь одна из лучших! Поймите - это значит Вы-лучшие! Гордитесь собой! Спасибо!!! Пусть грядущий 18 год будет для Вас милостив, труд Ваш богоугоден, а семьи Ваши счастливы! Храни Вас Господь !— Олег Королев (@Korolev_O_P) 29 декабря 2017 г.
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