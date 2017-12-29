Общество

сегодня, 15:15

Олег Королев липчанам: «Вы - лучшие!»

1 591
#твиттер #губернатор
1
Олег Королев липчанам: «Вы - лучшие!»

Губернатор выразил свои пожелания в Твиттере

Олег Королев сегодня в Твиттере выразил свои пожелания липчанам.

1 591
#твиттер #губернатор
1

Комментарии (1)

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skrip

сегодня, 16:57
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО.а МАТЕРИАЛЬНО ПОДДЕРЖАТЬ НИ КАК НЕ ЛЬЗЯ
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