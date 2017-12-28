Общество

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В Липецкой области уничтожили 132,2 килограмма санкционки

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#Россельхознадзор #санкции
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В Липецкой области уничтожили 132,2 килограмма санкционки

Запрещенная к ввозу продукция изъята и уничтожена на полигоне ТБО.

В управлении Россельхознадзора по Липецкой облатси подвели итоги года в области карантина растений и семенного контроля. В целях реализации постановления правительства  «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320 и от 29 июня 2016 г. N 305» по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации товаров, попадающих под действие специальных экономических мер совместно с транспортной прокуратурой и сотрудниками Липецкой таможни проведено 26 проверочных мероприятий. В результате данных мероприятий обнаружено 132,2 килограмма запрещенной к ввозу продукции, которые были изъяты и уничтожены на полигоне ТБО.

Также за год выявлено 136 нарушений, вынесено 143 постановления о привлечении виновных к административной ответственности. В отношении нарушителей применены меры административного воздействия в соответствии со ст. 4.1.1.КоАП РФ в виде предупреждения – 30 и штрафов на сумму 407,7 тысячи рублей, взыскано штрафов на сумму 331,7 тысячи рублей.  

Проконтролирована 2431 партия семян импортного и отечественного происхождени, 48 партий саженцев и посадочного материала. Выявлено 3 партии несоответствующих ГОСТу.
При ввозе семян импортного происхождения проконтролировано 271 партия. Отобрано 275 проб. По результатам проведенных экспертиз генетически модифицированные организмы не выявлены, все партии соответствуют ГОСТу.

Партия саженцев малины (происхождение Беларусь) в количестве 15 тысяч штук возвращена поставщику, так как данный сорт не внесен в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию в 2017 году. 

В области фитосанитарного надзора  в 15 случаях обнаружены карантинные объекты (повилика, амброзия полыннолистная, череда волосистая, амброзия многолетняя). Зараженные партии семян уничтожены, партии продовольственного и фуражного зерна отправлены на предприятия, имеющие технологию лишающую семена жизнеспособности и в страны, для которых данный вид не является карантинным.

В текущем году проведены контрольные фитосанитарные обследования на площади более 28 тысяч га, в 4 случаях подтвердился бактериальный ожог плодовых, в 3 случаях - шарка (оспа) слив, в 32 случаях – золотистая картофельная нематода, наличие западного калифорнийского (цветочного) трипса подтвердилось в одной теплице Липецкой области на площади 0,4 га.

По результатам проведенных мероприятий приказами управления упразднены 2 карантинные фитосанитарные зоны по золотистой картофельной нематоде в двух районах области на площади 41,78 га (частный сектор города Лебедянь – 0,18 га, КФХ «Русское поле» Долгоруковский район – 41,6 га). 




11 574
#Россельхознадзор #санкции
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Комментарии (11)

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ded

9 минут назад
анискин, eblan detected
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Знахарь.

28 минут назад
анискин, ты думаешь что уничтожили? Да не так то было в перёд праздники и они себе на корпоративы оставили почему они так светятся? Раньше было но не так часто а это чуть ли не каждый день. Да и своим детишкам на подарки. А что же они из своего кармана всё это плотить будут? Корпоративы, подарки детишкам своим, да и себе на новый год.
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Вера

сегодня, 16:41
Цены -охренеть.в магазине дешевле
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анискин

сегодня, 16:30
придуряхи, что пишут " раздали бы", "не довезли"! вопросом задайтесь откуда это дерьмо!? отдадите в детдома и дети поумирают! ослы несчастные, топтать все это надо и сжигаить!! ура!!!
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Ы

сегодня, 16:23
Надо было взорвать продукты а то бомжи слижут с земли
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Иван

сегодня, 16:06
Глупое хвастовство - уничтожение продуктов. Это не успех, а дебилизм. Изьяли правильно и отдали бы безвозмедно в дома престарелых и т.п. Наверное все ж таки до ТБО не довезли.
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Любопытный

сегодня, 15:25
Даже если 132 кг - это 1 партия, то такую мелочь никто не повезет, а тут и помидоры, и грибы, и бог знает, что еще! Прямо Анискин отработал!
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Анна Ванна

сегодня, 15:22
А на каком языке написана эта статья? Мрак!
ответить

Непатриот

сегодня, 15:18
А турецкие помидоры всего по 32 рубля, на земле растущие, без химикатов!!! Посмотрите на сайте agroru. А Ткачев со своей родней на нас с вами бешенные деньги зарабатывает, продавая в 5 раз дороже тепличные помидорчики.
ответить

,

сегодня, 15:13
Голосуем за продление 315 маршрута http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html , Спасибо. С наступающим!!!
ответить
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