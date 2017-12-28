В Липецкой области уничтожили 132,2 килограмма санкционки

Запрещенная к ввозу продукция изъята и уничтожена на полигоне ТБО.

В управлении Россельхознадзора по Липецкой облатси подвели итоги года в области карантина растений и семенного контроля. В целях реализации постановления правительства «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320 и от 29 июня 2016 г. N 305» по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации товаров, попадающих под действие специальных экономических мер совместно с транспортной прокуратурой и сотрудниками Липецкой таможни проведено 26 проверочных мероприятий. В результате данных мероприятий обнаружено 132,2 килограмма запрещенной к ввозу продукции, которые были изъяты и уничтожены на полигоне ТБО.

Также за год выявлено 136 нарушений, вынесено 143 постановления о привлечении виновных к административной ответственности. В отношении нарушителей применены меры административного воздействия в соответствии со ст. 4.1.1.КоАП РФ в виде предупреждения – 30 и штрафов на сумму 407,7 тысячи рублей, взыскано штрафов на сумму 331,7 тысячи рублей.



Проконтролирована 2431 партия семян импортного и отечественного происхождени, 48 партий саженцев и посадочного материала. Выявлено 3 партии несоответствующих ГОСТу.

При ввозе семян импортного происхождения проконтролировано 271 партия. Отобрано 275 проб. По результатам проведенных экспертиз генетически модифицированные организмы не выявлены, все партии соответствуют ГОСТу.

Партия саженцев малины (происхождение Беларусь) в количестве 15 тысяч штук возвращена поставщику, так как данный сорт не внесен в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию в 2017 году.

В области фитосанитарного надзора в 15 случаях обнаружены карантинные объекты (повилика, амброзия полыннолистная, череда волосистая, амброзия многолетняя). Зараженные партии семян уничтожены, партии продовольственного и фуражного зерна отправлены на предприятия, имеющие технологию лишающую семена жизнеспособности и в страны, для которых данный вид не является карантинным.

В текущем году проведены контрольные фитосанитарные обследования на площади более 28 тысяч га, в 4 случаях подтвердился бактериальный ожог плодовых, в 3 случаях - шарка (оспа) слив, в 32 случаях – золотистая картофельная нематода, наличие западного калифорнийского (цветочного) трипса подтвердилось в одной теплице Липецкой области на площади 0,4 га.





По результатам проведенных мероприятий приказами управления упразднены 2 карантинные фитосанитарные зоны по золотистой картофельной нематоде в двух районах области на площади 41,78 га (частный сектор города Лебедянь – 0,18 га, КФХ «Русское поле» Долгоруковский район – 41,6 га).





