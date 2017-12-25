Происшествия

сегодня, 15:02

В Липецкой области улетел с дороги ещё один автобус

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#ДТП #автобус
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В Липецкой области улетел с дороги ещё один автобус

Пострадавших нет.

Как пишут в соцсетях, накануне в Грязях около 17.00-18.00 недалеко от остановки улица 18-го Партсъезда водитель рейсового автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги. По словам очевидцев, речь идёт об автобусе Липецк-Добринка. В результате происшествия никто не пострадал. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, в сводку это происшествие не попало. 

Фото  vk.com

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#ДТП #автобус
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Комментарии (2)

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Федор

22 минуты назад
Причем здесь губернатор, гаишников в полном составе нужно сослать на колыму?!
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Алексей А

25 минут назад
Пора наверно губернатору оборотить внимание на состояние дорог,что то много стало слетать в кювет! Пора выгонять ответственных чиновников!
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