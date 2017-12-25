Происшествия
сегодня, 15:02
В Липецкой области улетел с дороги ещё один автобус
Пострадавших нет.
Как пишут в соцсетях, накануне в Грязях около 17.00-18.00 недалеко от остановки улица 18-го Партсъезда водитель рейсового автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги. По словам очевидцев, речь идёт об автобусе Липецк-Добринка. В результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, в сводку это происшествие не попало.
Фото vk.com
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, в сводку это происшествие не попало.
Фото vk.com
Федор
Алексей А