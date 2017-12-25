Происшествия

вчера, 18:33

С помощью пожара на улице Сырской пытались скрыть убийство

13 6521
#пожар #убийство
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С помощью пожара на улице Сырской пытались скрыть убийство

Найденное на пепелище тело изрезано ножом.

Гибель 57-летнего мужчины, тело которого нашли сегодня днем в Липецке после пожара на улице Сырской, носила криминальный характер. На трупе найдено множество прижизненных ножевых ранений. Вероятно, что причиной пожара стал поджог в попытке скрыть следы убийства.

Напомним, что частный дом на улице Сырской,22 загорелся сегодня в 15:19. В здании выгорела внутренняя отделка. На пепелище пожарные нашли тело погибшего мужчины.

По словам жильцов соседних домов, сгоревшее строение сдавалось в аренду. Последними квартирантами были три человека.
13 6521
#пожар #убийство
1

Комментарии (13)

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однако

сегодня, 00:01
я думаю его убили трое человек и потом подожгли дом чтоб скрыть преступление.
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Делающему замечания Ниночке !

вчера, 23:01
Ниночке, как в ТОМ предложении не нужна запятая, так и в ЭТОМ. Как и тот лишний дефис в словосочетании " нужна-ли". Вопрос : а нужна ли ? Ответ--НЕТ !!!
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Ниночка

вчера, 22:09
Ниночке, нет, это второстепенные члены предложения ( обстоятельство цели)
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)

вчера, 20:59
Ниночка умка
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Ниночке

вчера, 20:58
А после слова поджог,нужна-ли запятая?
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321

вчера, 20:48
Ниночка, на этом сайте пишут новости с ошибками, а потом исправляют их, почитав комментарии читателей. Вероятно, Вы уже прочитали отредактированную новость.
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Город 48

вчера, 20:36
Нина идите к нам.Мы Вас научим писать новости.Аминь!
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Ниночка

вчера, 20:27
Елена, "что ли" пишется именно так, как я сейчас написала, а не через дефис, как написали его Вы))) Прежде чем делать замечания другим и возмущаться чьей-то безграмотностью, убедитесь в своей грамотности)))
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Исправляем

вчера, 20:17
Носил
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Ниночка

вчера, 20:16
понимай как хочешь, Гибель 57-летнего мужчины носила криминальный характер. Слово"носила" - это сказуемое, которое согласуется в роде и числе с подлежащим "гибель", поэтому слово "носила" не имеет никакого отношения у слову "тело". С грамматической точки зрения предложение составлено верно. Это Вы и многие другие не так поняли. Предложение "тело которого нашли сегодня днем в Липецке после пожара на улице Сырской" является придаточным определительным, входящим в состав сложного предложения. Честно говоря, конкретно в данном случае я не нашла повода для придирок к журналистам и редакторам сайта)))
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