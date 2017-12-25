Происшествия
вчера, 18:33
С помощью пожара на улице Сырской пытались скрыть убийство
Найденное на пепелище тело изрезано ножом.
Гибель 57-летнего мужчины, тело которого нашли сегодня днем в Липецке после пожара на улице Сырской, носила криминальный характер. На трупе найдено множество прижизненных ножевых ранений. Вероятно, что причиной пожара стал поджог в попытке скрыть следы убийства.
Напомним, что частный дом на улице Сырской,22 загорелся сегодня в 15:19. В здании выгорела внутренняя отделка. На пепелище пожарные нашли тело погибшего мужчины.
По словам жильцов соседних домов, сгоревшее строение сдавалось в аренду. Последними квартирантами были три человека.
Напомним, что частный дом на улице Сырской,22 загорелся сегодня в 15:19. В здании выгорела внутренняя отделка. На пепелище пожарные нашли тело погибшего мужчины.
По словам жильцов соседних домов, сгоревшее строение сдавалось в аренду. Последними квартирантами были три человека.
однако
Делающему замечания Ниночке !
Ниночка
)
Ниночке
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Ниночка
Исправляем
Ниночка