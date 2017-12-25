С помощью пожара на улице Сырской пытались скрыть убийство

Найденное на пепелище тело изрезано ножом.

Гибель 57-летнего мужчины, тело которого нашли сегодня днем в Липецке после пожара на улице Сырской, носила криминальный характер. На трупе найдено множество прижизненных ножевых ранений. Вероятно, что причиной пожара стал поджог в попытке скрыть следы убийства.



Напомним, что частный дом на улице Сырской,22 загорелся сегодня в 15:19. В здании выгорела внутренняя отделка. На пепелище пожарные нашли тело погибшего мужчины.



По словам жильцов соседних домов, сгоревшее строение сдавалось в аренду. Последними квартирантами были три человека.

