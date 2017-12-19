Многодетной семье государство подарило корову

Закон, принятый в сентябре, начал действовать.

Многодетная семья из села Павелка Лебедянского района воспользовалась новой мерой социальной поддержкой единовременной выплатой в размере 50 000 рублей на приобретение коровы.

Новая мера социальной поддержки была введена в закон Липецкой области 14 сентября этого года.

Многодетная мать, имеет шестерых несовершеннолетних детей: трое детей школьного возраста и трое – дошкольников. Самой младшенькой всего лишь 1,5 года. На выделенные деньги семья приобрела корову, сообщили в отделе социального обеспечения района. Теперь на столе в этой многодетной семье каждый день свежие молочные продукты.