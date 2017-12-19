Общество

сегодня, 15:21

Многодетной семье государство подарило корову

12 872
#корова #
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Многодетной семье государство подарило корову

Закон, принятый в сентябре, начал действовать.

Многодетная  семья из села Павелка Лебедянского района воспользовалась новой мерой социальной поддержкой единовременной выплатой в размере 50 000 рублей на приобретение коровы.   

Новая мера социальной поддержки была введена в закон Липецкой области 14 сентября этого года. 

Многодетная мать, имеет шестерых несовершеннолетних детей: трое детей школьного возраста и трое – дошкольников. Самой младшенькой всего лишь 1,5 года.  На выделенные деньги семья приобрела корову, сообщили в отделе социального обеспечения района. Теперь на столе в этой многодетной семье каждый день свежие молочные продукты.


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#корова #
2

Комментарии (12)

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Водятел

5 минут назад
Им государство подарило или они купили корову на подачу от руководителей области.
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Samson

37 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
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Для Я

сегодня, 17:56
А ты по ходу импотент...
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Я

сегодня, 17:45
однако, Умные люди сами себе обеспечение к старости готовят. А деньги эти с наших налогов. То есть это мы кормим всех этих многодетных овуляшек.
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Бекас.

сегодня, 17:38
Этого отпетушителя мы отпетушили ещё в усманской малолетке шваброй .
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однако

сегодня, 16:54
гость, а тебе пенсию кто будет обеспечивать в старости, об этом не подумал? У тебя никто ничего не просит! Кто ты есть, чтобы решать, кому сколько детей иметь. Думаешь, всегда будешь молодым и здоровым? Дай Бог счастья и здоровья этой семье!
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отпетушитель

сегодня, 16:28
грустно что в 2к17 людям приходится так жить! все кто будет кукарекать тут в комментах испетушу как гадов
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Не пишите гадости

сегодня, 16:12
Семья порядочная, дети все чистенькие, хорошо одеты и обуви! А самое главное, хорошо воспитаны, в отличии от некоторых комментаторов!
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гость

сегодня, 16:01
Люди, зачем вы плодитесь как тараканы, если не сможете прокормить детей!!!!!!??????
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555

сегодня, 15:57
Ну вот и славненько)))
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