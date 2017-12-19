В субботу в Липецке пройдет большой спортивный праздник

23 декабря состоится спортивный фестиваль "Липецк в спорте", который пройдет во дворце спорта "Молодежный"

На фестивале пройдут показательные выступления спортивных и танцевальных коллективов Липецка и области, а затем соревнования в различных видах спорта, спортивные конкурсы и мастер-классы для зрителей.

В программе фестиваля: единоборства, соревнования по воркауту, фехтование, соревнование по гиревому спорту, соревнования по настольному теннису, танцевальные коллективы, турнир по армрестлингу, соревнования по жиму штанги, турнир по мини-футболу, слэк-лайн, стрельба из лука.

Все желающие смогут поучаствовать в соревнованиях по гиревому спорту (14+), жиму штанги (14+), настольному теннису (от 7 лет и старше - несколько возрастных категорий), соревнованиях по воркауту и армрестлингу (14+).

Тем, кому не пока не исполнилось 18 лет потребуется справка-меддопуск на все виды соревнований, кроме настольного тенниса.

Открытие в 11:00. Вход свободный.

Регистрация на соревнования фестиваля в группе vk.com/sportfest48