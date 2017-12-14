Общество

56 минут назад

Пострадавший в аварии в метро построил двухэтажный спортзал

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#Валерий Таганов #метро #авария
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Пострадавший в аварии в метро построил двухэтажный спортзал

Валерий Таганов продолжает возводить реабилитационный центр.

Пострадавший в аварии в московском метро Валерий Таганов рассказал о том, как идёт строительство реабилитационного центра в Ельце. 

- В начале 2017-го хотелось сделать внутреннюю отделку жилого домика, чтобы те, кто приезжают заниматься, могли передохнуть от тренировок, перекусить, - сообщил Валерий Таганов. - Благодаря вам и многим людям, которые помогали весь сезон удалось построить двухэтажный спортзал, огородить территорию, сделать бассейн, облагородить и адаптировать территорию. Еще раз всем большое спасибо. До полноценного реабилитационного центра мы еще не дотягиваем, но я стремлюсь и работаю над этим. В этом году доделаю бассейн и запущу работу зала. Двери открыты для всех желающих. На будущий год планирую строительство гостиницы для реабилитантов и гидрокорпуса. Планы еще более амбициозные. Надеюсь на помощь администрации и привлечение спонсоров. Одному, конечно, такие объемы не осилить.

Напомним, Валерий Таганов является пострадавшим в аварии в московском метрополитене. Катастрофа произошла 15 июля 2014 года в 08:39 на перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии. В результате аварии, которая стала крупнейшей в истории метро в России по причинам техногенного характера, погибли 24 человека, среди них - уроженка Задонска. Ельчанин Валерий Таганов в результате остался инвалидом. 

Но Валерий Таганов не опустил руки, и даже наоборот. Сейчас он возводит реабилитационный центр в Ельце. Центр, который мечтает построить ельчанин, будет основан на собственной методике восстановления после перелома позвоночника. Целью деятельности центра будет являться поддержание у инвалидов возможности самореализации жизненно важных потребностей путем укрепления их здоровья, повышения физической активности, нормализации психического статуса, проведение социальной реабилитации, включающей социально-средовую ориентацию и социально-бытовую адаптацию. Основные методы реабилитации: кинезотерапия, физиотерапия лечебная физкультура, гидрокинезотерапия, тренировка терморегуляторных процессов организма. Проект призван позволить восстанавливаться людям после травм позвоночника, инсультов, ДТП, улучшить здоровье детей и взрослых с ДЦП.

Фото  vk.com

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#Валерий Таганов #метро #авария
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