Липецкий суд считают «раковым корпусом»

В подметном письме GOROD48 объяснили причину переезда коллектива Октябрьского райсуда Липецка в помещение Советского райсуда.

- Пляши, Луговой, тебе письмо! - делопроизводитель редакции GOROD48 счел, что обрадовал меня этим сообщением.Скривившись, я взял конверт. Ну, что там может быть? Повестка на какой-нибудь процесс по иску о замаранных чести и достоинства какого-то героя нашей публикации (почему-то все обидившиеся на GOROD48 коммерсанты или чиновники считают, что автор зацепившей их публикации исключительно я)? Но сразу удивило отсутствие на конверте штемпеля суда. На нем от руки было написано, что его автором является Луганцева М.Н., т. е. лично председатель Октябрьского районного суда.Дальше - больше. Из конверта было извлечено письмо, набранное разными шрифтами на компьютере. Из него следовало, что председатель суда Луганцева «обращается ко всему миру в поисках справедливости», и что «мы хотим жить как люди». Оказывается, коллектив суда был счастлив, когда узнал, что Дмитрий Анатольевич Медведев выделил деньги для покупки под нужды Октябрьского и Советского судов Липецка здания по улице Крайней, 6. А почему счастлив? Потому, что «в нашем коллективе 10 человек страдают онкологическими заболеваниями», и «мы, идя на работу, думаем о том, кто будет следующий!»Из письма следует, что «молодые девушки, сотрудницы аппарата, теряют детей, не родив их на свет». Оказывается, коллектив считает, что «в нашем здании суда по улице Механизаторов, 15 есть что-то такое, от чего идет вся эта зараза, рак». Но коллектив все же ходит на работу, «и нам не стыдно смотреть людям в глаза». Но вместо того, чтобы переселить суд в здание на Крайней, 6 их суд переехал в старое здание бывшего Советского суда на улицу Космонавтов, в котором не сделали даже косметического ремонта. А здание на Крайней, 6 занял только коллектив Советского суда. А в здании на Крайней,6 по слухам «ремонт делается под стать турецкому санаторию 5 звезд».«Теперь украли наше здание. А мы просто тихо умираем», - заканчивает свое письмо председатель Октябрьского райсуда Луганцева М.Н.Но даже выполненная от руки подпись меня не впечатлила. Явный фейк! Но все же мы решили связаться с Мариной Луганцевой. И в комментариях нам не отказали.- Это письмо писала не я, - сказала Марина Николаевна после того, как я прочитал ей напечатанное послание. - В написанном - много искаженной информации.Так что же в письме правда? А правдой, по словам Марины Луганцевой, является то, что коллектив суда и в самом деле страдает канцерофобией (это слово председатель райсуда не сказала, но подтвердила, что переезд коллектива суда в здание на улице Советской - вынужденный, спровоцированный жалобами работниц на страх заболеть раком).- Несколько человек в коллективе заболели раком. С 2008 года четверо умерли. Поэтому мы обратились с просьбой к председателю областного суда Ивану Ивановичу Маркову подыскать нам иное здание. В свою очередь, Марков обратился в Управление Судебного департамента Липецкой области с просьбой обследовать здание на улице Механизаторов. На время проверки нас из здания выселили и мы переехали в другое помещение. Сейчас ждем выводов проверяющих. Что будет потом - не знаю, - сказала Марина Луганцева.А вот что сообщил GOROD48 начальник Управления Судебного департамента в Липецкой области Анатолий Пахомов:- Мы ждем результатов обследования здания на улице Механизаторов, 15. Пока коллектив Октябрьского районного суда работает в помещении бывшего Советского районного суда на улице Космонавтов. Если результаты проверки будут удовлетворительными по всем параметрам, возможно, коллектив Октябрьского районного суда вернется на прежнее место работы. Однако эта мера будет временной. Мы уже обратились к своему руководству с просьбой изыскать 50-60 миллионов рублей на реконструкцию здания на улице Крайней, 6, в которое переехал Советский районный суд. Дело в том, что мы рассчитывали на то, что в этом огромной помещении найдется место для двух судов. Но его помещения изначально спланированы так, что для одного суда здание оказалось слишком большим, а для двух - слишком маленьким. Поэтому нам нужно перестроить его так, чтобы удобно в нем было коллективам двух судов.