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В Ставрополе ликвидировали группу боевиков

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#Ставрополь #боевики #ликвидация
В Ставрополе ликвидировали группу боевиков

В оперативном штабе Ставропольского края отметили, что потерь среди населения и участников КТО в ходе проведения операции удалось избежать

Силовики ликвидировали трех вооруженных преступников в Ставрополе, которые планировали совершение террористических актов в местах массового пребывания людей.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона в субботу.

"Преступники были ликвидированы", - сказал собеседник.

В Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) отметили, что боевиков уничтожили в тот момент, когда они пытались прорваться через оцепление. "Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они попытались прорваться сквозь оцепление и скрыться. В ходе последовавшего затем огневого контакта трое бандитов были нейтрализованы, в доме, где они укрывались, произошел взрыв", - сообщили в НАК.

На месте боестолкновения работают специалисты- взрывотехники ФСБ. Осуществляется опознание нейтрализованных преступников.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

Режим контртеррористической операции (КТО) в Ставрополе снят.

В НАК уточнили, что он был введен после того, как ФСБ была получена информация о том, что в одном из домов в Ставрополе скрывается группа бандитов, вынашивающих намерение совершить террористические акты в местах массового пребывания людей.

"В целях недопущения совершения преступлений и обеспечения безопасности граждан начальником Управления ФСБ России по Ставропольскому краю было принято решение о проведении с 00:30 по московскому времени контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на части городского района", - пояснили в НАК.
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#Ставрополь #боевики #ликвидация

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