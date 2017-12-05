В Липецкой области зарегистрировано 126 случаев бешенства животных

Липчан предупреждают об ухудшении эпизоотической ситуации по бешенству.

Управление Россельхознадзора по Липецкой области предупреждает об ухудшении эпизоотической ситуации по бешенству. По данным Управления ветеринарии Липецкой области, в регионе в этом году зарегистрировано 126 случаев бешенства животных, из них 33 собаки, 52 лисицы, 17 кошек, 13 голов крупного рогатого скота, 8 голов мелкого рогатого скота, 1 свинья, 2 лошади.



Бешенство – одна из самых опасных для человека и животных вирусная болезнь, характеризующаяся острым течением и тяжелыми поражениями центральной нервной системы. Заражение бешенством чаще всего происходит при укусе или ослюнении поврежденных поверхностей кожи или слизистых оболочек. Высокая концентрация вируса бешенства в виде аэрозоли в замкнутом пространстве может стать причиной заражения бешенством аэрогенным путем, хотя такое происходит крайне редко. Кроме того, бешенство может передаваться при трансплантации органов и тканей от инфицированного вирусом бешенства донора. Заражение людей бешенством при употреблении в пищу сырого мяса или других тканей животных никогда не подтверждалось.



В подавляющем большинстве случаев смерти людей от бешенства источником инфекции выступают собаки, на которых приходится до 99% всех случаев передачи бешенства людям. Опасность представляют также кошки, лисы, ежи, еноты и другие плотоядные.

